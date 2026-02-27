След няколко дни напрежение и погранични обстрели Пакистан и Афганистан започнаха война. В действие влязоха бомбардировки и обстрел на ядрени съоръжения, а жертвите, по непотвърдени все още данни, са стотици.

Първо още тази нощ Пакистан бомбардира столицата на съседната държава - Кабул, както и военни цели на други две места. Правителството на ислямската република обяви, че въздушните удари са в отговор на вчерашната афганистанска атака по пакистански гранични военни съоръжения.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в град Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в "Х".

Pakistan’s Air Force conducted strikes on Taliban targets in Kabul. pic.twitter.com/q3MGH1aZS8 — Clash Report (@clashreport) 26 февруари 2026 г.

А пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф написа: "Търпението ни се изчерпа. Сега вече сме в открита война“. Той обвини Кабул в "превръщането на Афганистан в колония на Индия", в поощряване и износ на тероризъм и потисничество на населението. "Те лишиха собствения си народ от основни човешки права. Отнеха им права, които ислямът гарантира на жените", подчерта Асиф.

От офиса на премиера Шехбаз Шариф съобщиха междувременно, че към тази сутрин са ликвидирани 133-ма афганистански талибани, а са ранени повече от 200.

"Предполага се, че броят на засегнатите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и в провинция Пактия е много по-голям", добави правителственият говорител Мошараф Заиди, като добави, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а 9 са превзети.

След бомбардировката на Кабул пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви:

"Нашите войски разполагат с необходимите способности да смажат всеки агресор“, каза Шариф и добави, че "цялата нация е с пакистанските въоръжени сили“.

По-рано Франс прес съобщи, че мощна експлозия е разтърсила Кабул, часове след като талибанското афганистанско правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари по Пакистан. Експлозията е видяна, след като поне един изтребител е прелетял над Кабул и е пуснал бомби, съобщават сътрудници на АФП. Според ТВ канала TOLO News, експлозиите са били няколко, в различни части на столицата на Афганистан.

The latest situation from Kabul. pic.twitter.com/qkZ07FltH6 — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) 26 февруари 2026 г.

Властите в Кабул обявиха вчера, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано. А пък Исламабад заяви, че Силите за сигурност на Пакистан са отговорили на "непровокиран обстрел" от войската на афганистанските талибани в няколко точки по границата.

Талибаните съобщиха за смъртта на десетки мирни жители след атаката, която нарекоха "акт на провокация". И допълниха, че си оставят правото "решително да отговорят на нарушаването на териториалната цялост на страната".

Часове по-късно обаче афганистанският ТВ канал Ariana News, с позоваване на министерството на националната отбрана, съобщи, че военните сили са нанесли удар по ядрен обект в Пакистан и по военна база в населения пункт Какол, в района на град Аботабад, провинция Хайбер-Пахтунхва. Според изявлението има "стотици убити и ранени", които са били откарани в Пакистансския институт за медицински науки в Исламабад. Предполага се, че е ударена Пакистанската военна академия, която се намира именно в Какол.

Според съобщението афганистанските военновъздушни сили са извършили въздушни удари и срещу други пакистански военни цели. Ударите са осъществени в 11:00 ч. местно време, близо до Файзабад, в Исламабад, като целта им е била военният лагер Наушера Кант, и военните колонии Джамруд и Аботабад.

"Превзети са много постове на противника, убит е голям брой военнослужащи на пакистанския военен режим - заяви във видеообращение началникът на Генералния щаб на афганистанската армия Кари Фасихудин Фитрат. - Народът на Афганистан никога няма да остави без отговор посегалелство върху неговата територия."

Съобщенията за стотиците жертви днес ще се прибавят към официално потвърдените загинали 130 афганистански и 55 пакистански военни при престрелките вчера, 26 февруари.

Турция опитва да омиротвори враждуващите страни

Турският външен министър Хакан Фидан е имал днес телефонни разговори с висши афганистански и пакистански дипломати, както и с други видни регионални играчи на фона на нарастващото напрежение между двете съседни страни.

Фидан е разговарял с афганистанския външен министър Амир Хан Мутаки и пакистанския му колега Мохамед Ишак Дар, съобщиха турските медии, позовавайки се на източници.

Според съобщенията, Фидан е разговарял и с катарския външен министър шейх Мохамед бин Абдурахман Ал-Тани и саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан, за да обсъдят последните събития между Афганистан и Пакистан.