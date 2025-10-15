Медия без
Пакистан и Афганистан сключиха двудневно примирие

Преди това Исламабад бомбардира Кабул

15 Окт. 2025Обновена
Горяща сграда в Кабул
Пакистан и управляващите в Афганистан талибани са се споразумели за 48-часово прекратяване на огъня, започнало в 18 ч. пакистанско (16 ч. българско) време днес, след сблъсъците между двете съседни страни, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на пакистанските власти, съобщи БТА. 

И двете страни ще положат искрени усилия чрез диалог за намиране на позитивно решение на сложния, но решим проблем, подчерта пакистанското външно министерство.

Пакистанската армия от своя страна заяви, че е убила 50 афганистански екстремисти и членове на силите за сигурност и е унищожила танкове и военни постове при новите сблъсъци през нощта, след дни на сблъсъци по границата. Исламабад обвинява талибаните, че дават подслон на въоръжени групировки - нещо, което новите управници на съседната страна отричат. В същото време Пакистан е изправен пред екстремистки нападения, чийто брой нарасна, след като талибаните взеха властта през 2021 г., припомня Асошиейтед прес. 

Ескалацията на напрежението може да дестабилизира региона, в който се опитват да се затвърдят различни групировки, включително "Ислямска държава" и "Ал Каида". 

Пакистанските сили казаха, че са отблъснали "непровокираните нападения". Те отхвърлят обвиненията на афганистанските управници за нападения срещу мирни граждани в провинция Кандахар.

Пакистан е нанесъл днес "прецизни удари" в района на Кабул, съобщава Франс прес, като цитира свои източници в пакистанските сили за сигурност. Удари са нанесени и в провинция Кандахар, като техни мишени са били убежища на афганистанските талибани, според краткото изявление, направено, след като в Кабул бяха чути експлозии.

Припомняме, че изострянето на напрежението между страните започна през уикенда. След кратко прекратяване на огъня днес боевете се възобновиха.

Афганистанските талибани заявиха, че над десет цивилни са убити и около 100 ранени при нападения на пакистански сили в района Спин-Болдак. От пакистанска страна съобщиха, че четирима цивилни са били ранени при нападения на сили на „Талибан“ в окръг Чаман, който се намира от другата страна на границата срещу Спин-Болдак. Също така се съобщава за загинали шестима пакистански военни и деветима талибани.

Според Reuters конфликтът, който през изминалия уикенд прерасна в престрелка на границата, е възникнал след като Пакистан поиска от талибаните да се справят с бойци, засилили нападенията си в Пакистан, като заяви, че те действат от убежища в Афганистан. От своя страна движението „Талибан“ обвинява пакистанските военни в заговор срещу Афганистан чрез разпространение на дезинформация, провокиране на напрежение по границата и предоставяне на убежище на бойци, свързани с ИДИЛ.

