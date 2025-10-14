"Хамас" започна публични екзекуции в Газа

Часове след като израелската армия се оттегли от ключови райони в Газа "Хамас" взе властта и започна да извършва масови и публични екзекуции на своите вътрешни врагове. След като примирието влезе в сила, терористичната групировка е разстреляла поне 32 души при репресии срещу групи, които се съпротивляват на твърдия й контрол над анклава.

Убийствата са снимани и разпространени от десетки свидетели.

В понеделник в социалните медии се появи видео, на което се вижда как няколко маскирани въоръжени мъже със зелени ленти на главата, разстрелват седем мъже, след като ги принуждават да коленичат на улицата. Видеото е заснето в Газа в понеделник. Цивилни зрители аплодират "Аллах Акбар" и снимат с телефони. Все още няма реакция от страна на "Хамас", но миналия месец ръководените от "Хамас" власти заявиха, че са екзекутирали трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел. Видеото от убийството и тогава беше споделено в социалните мрежи.

Силно отслабена от израелските сили за сигурност по време на войната, "Хамас" постепенно изпраща членовете си обратно по улиците на Газа. В понеделник "Хамас" разположи членове на военното си крило Бригадите "Ал-Касам", освобождавайки последните живи заложници, взети от Израел преди повече от две години. Кадри на "Ройтерс" показваха десетки терористи от "Хамас", като носеха опознавателни знаци на елитното "подразделение в сянка", за което източници от "Хамас" твърдят, че е било натоварено да охранява заложници.

Планът на Тръмп за Газа предвижда "Хамас" да бъде демилитаризиран, а властта да се поеме от Палестинска комисия под международно наблюдение. В плана се говори за разполагане на международна стабилизационна мисия, която ще обучава и подкрепя палестинските полицейски сили.

Но Тръмп, говорейки на път за Близкия изток, намекна, че "Хамас" е получил временна зелена светлина да продължи да играе ролята на полиция в Газа. "Те искат да спрат проблемите и са отворени за това и ние им дадохме одобрение за определен период от време", каза той в отговор на журналистически въпрос относно съобщенията, че "Хамас" стреля по съперници и се установява като полиция.

След като примирието влезе в сила, Исмаил Ал Тауабта, ръководител на правителствената медийна служба на "Хамас" в Газа, заяви пред Ройтерс, че групировката няма да позволи вакуум в сигурността и че ще поддържа обществената безопасност и собственост.

"Хамас" изключи всякаква дискусия за арсенала си, заявявайки, че ще бъде готова да предаде оръжията си само на бъдеща палестинска държава.

В град Газа "Хамас" се бори предимно с клана Догмош, твърдят местни жители.Най-известният лидер на клана срещу "Хамас" е Ясер Абу Шабаб, който е базиран в района Рафа - район, от който Израел все още не се е изтеглил.

Предлагайки атрактивни заплати, неговата група е вербувала стотици бойци, каза източник, близък до Абу Шабаб, пред Ройтерс по-рано тази година. "Хамас" го нарича "сътрудник на Израел", което той отрича. Силите за сигурност на "Хамас" са убили "дясната ръка" на Абу Шабаб и се полагат усилия да бъде убит самият Абу Шабаб.

Действията на "Хамас" са насочени към възпиране на групи, които са сътрудничили с Израел. "Хамас" също има за цел да покаже, че нейните служители по сигурността трябва да бъдат част от ново правителство, въпреки че това ще бъде отхвърлено от Израел.