Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Хамас" започна публични екзекуции в Газа

Днес, 08:50
Въоръжени хора на "Хамас" поеха охраната на улиците в Газа
Въоръжени хора на "Хамас" поеха охраната на улиците в Газа

Часове след като израелската армия се оттегли от ключови райони в Газа "Хамас" взе властта и започна да извършва масови и публични екзекуции на своите вътрешни врагове. След като примирието влезе в сила, терористичната групировка е разстреляла поне 32 души при репресии срещу групи, които се съпротивляват на твърдия й контрол над анклава.

Убийствата са снимани и разпространени от десетки свидетели. 

В понеделник в социалните медии се появи видео, на което се вижда как няколко маскирани въоръжени мъже със зелени ленти на главата, разстрелват седем мъже, след като ги принуждават да коленичат на улицата. Видеото е заснето в Газа в понеделник. Цивилни зрители аплодират "Аллах Акбар" и снимат с телефони. Все още няма реакция от страна на "Хамас", но миналия месец ръководените от "Хамас" власти заявиха, че са екзекутирали трима мъже, обвинени в сътрудничество с Израел. Видеото от убийството и тогава беше споделено в социалните мрежи.

BIG Breaking: 35 Israeli Spies Killed By HAMAS Al-Qassam Fighters In All-Out Attack On Rival Gangs
After the Israeli army withdrew from key areas of Gaza, Hamas has moved swiftly to reestablish dominance, targeting rival militias and enforcing its authorit...
YouTube

Силно отслабена от израелските сили за сигурност по време на войната, "Хамас" постепенно изпраща членовете си обратно по улиците на Газа. В понеделник "Хамас" разположи членове на военното си крило Бригадите "Ал-Касам", освобождавайки последните живи заложници, взети от Израел преди повече от две години. Кадри на "Ройтерс" показваха десетки терористи от "Хамас", като носеха опознавателни знаци на елитното "подразделение в сянка", за което източници от "Хамас" твърдят, че е било натоварено да охранява заложници.

Планът на Тръмп за Газа предвижда "Хамас" да бъде демилитаризиран, а властта да се поеме от Палестинска комисия под международно наблюдение. В плана се говори за разполагане на международна стабилизационна мисия, която ще обучава и подкрепя палестинските полицейски сили.
Но Тръмп, говорейки на път за Близкия изток, намекна, че "Хамас" е получил временна зелена светлина да продължи да играе ролята на полиция в Газа. "Те искат да спрат проблемите и са отворени за това и ние им дадохме одобрение за определен период от време", каза той в отговор на журналистически въпрос относно съобщенията, че "Хамас" стреля по съперници и се установява като полиция.

След като примирието влезе в сила, Исмаил Ал Тауабта, ръководител на правителствената медийна служба на "Хамас" в Газа, заяви пред Ройтерс, че групировката няма да позволи вакуум в сигурността и че ще поддържа обществената безопасност и собственост.

"Хамас" изключи всякаква дискусия за арсенала си, заявявайки, че ще бъде готова да предаде оръжията си само на бъдеща палестинска държава.

В град Газа "Хамас" се бори предимно с клана Догмош, твърдят местни жители.Най-известният лидер на клана срещу "Хамас" е Ясер Абу Шабаб, който е базиран в района Рафа - район, от който Израел все още не се е изтеглил.

Предлагайки атрактивни заплати, неговата група е вербувала стотици бойци, каза източник, близък до Абу Шабаб, пред Ройтерс по-рано тази година. "Хамас" го нарича "сътрудник на Израел", което той отрича. Силите за сигурност на "Хамас" са убили "дясната ръка" на Абу Шабаб и се полагат усилия да бъде убит самият Абу Шабаб.

Действията на "Хамас" са насочени към възпиране на групи, които са сътрудничили с Израел. "Хамас" също има за цел да покаже, че нейните служители по сигурността трябва да бъдат част от ново правителство, въпреки че това ще бъде отхвърлено от Израел.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хамас, Газа

Още новини по темата

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за мир в Газа
13 Окт. 2025

Тръмп ще обиколи за 7 часа Израел и Египет
12 Окт. 2025

Огънят в Газа спря
10 Окт. 2025

Край на войната в Газа
09 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх
06 Окт. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
16 Септ. 2025

ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина
13 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Израел атакува ръководството на "Хамас" в Доха
09 Септ. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

"Хамас" се съгласи на двумесечно примирие за Газа
18 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар