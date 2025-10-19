Медия без
Израел възобнови ударите по Газа

19 Окт. 2025Обновена
ЕПА/БГНЕС

Израелските военновъздушни сили бомбардираха Рафа в южната част на Ивицата Газа, съобщи "Times of Israel".

Ударен е ГКПП Рафа, който се намира на границата с Египет.

"Терористичните формирования нападнаха израелските военни в Рафа, ЦАХАЛ отговори с въздушни удари, поставяйки под заплаха примирието", пише изданието. Израел твърди, че терористичната организация е изстреляла противотанкова ракета по израелските сили за отбрана.

"Призовавам премиера да нареди на израелските сили да възобновят напълно боевете в ивицата Газа с пълна сила", заяви министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир след удара. "Нацистката терористична организация трябва да бъде напълно унищожена-и за предпочитане възможно най-скоро", каза той.

Часове по-рано Държавният департамент на САЩ заяви, че "Хамас" неизбежно ще наруши прекратяването на огъня". Според Вашингтон, Хамас се готви за атакува цивилни в Газа.  "Хамас" не отрича, че убива "предатели". Говорителят на "Хамас" Хазем Касем заяви: "Екзекуциите са част от законовите процедури срещу извършителите на престъплението държавна измяна. Тези действия получиха изрична подкрепа от всички палестински фракции, които издадоха изявления в подкрепа".

Хамас не изпълни в срок изискването от мирното споразумение на Тръмп, според което до понеделник трябваше да предаде телата на 28 починали израелски граждани. До този момент терористите са предали телата на 12 загинали. В отговор на това Израел затвори ГКПП Рафа и силно ограничи допускането на хуманитарна помощ.

 

