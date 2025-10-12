САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за мир в Газа

Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларация като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война между "Хамас" и "Израел". Това се случи на международната мирна конференция в египетския курорт Шарм ел Шейх. В срещата, съпредседателствана от Доналд Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси, участваха 31 лидери на държави и международни организации. Нито Бенямин Нетаняху, нито представители на "Хамас" присъстваха, но палестинският президент Махмуд Абас беше там и стисна ръката на американския президент.

"Отне ни 3000 години, за да достигнем този момент", заяви Тръмп, след като подписа документа, като повтори два пъти, че „той ще се спазва". "Заедно постигнахме това, което всички смятаха за невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток", заяви Тръмп. "Това е велик ден за света, велик ден за Близкия изток", каза още той.

Египет, Катар и Турция бяха медиатори в непреките преговори между "Хамас" и Израел по мирния план на Тръмп, който се състои от 20 точки и бе представен на 29 септември в Белия дом. Изпълнението на първата му фаза доведе до прекратяване на огъня, изтегляне на израелските сили от определени райони на Газа и днешното освобождаване на всичките живи израелски заложници. Преговорите по втората фаза на мирния план вече са започнали - така Тръмп отговори на журналистически въпрос в Египет. Тя предвижда "Хамас" да предаде оръжията си - условие, което до момента групировката не е приела. Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет, съставен от палестинци и международни експерти и наблюдаван от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

По-рано тази сутрин "Хамас" освободи 20-те оцелели заложници, които бяха в плен от 737 дни.

Първите седем от заложниците бяха предадени рано тази сутрин на Червения кръст, който по-късно ги предаде на израелските военни. Новината бе посрещната с бурна радост на "Площада на заложниците" и по улиците на Тел Авив, където са се събрали много хора. След първите освободени бе Матан Ангрест, който има български произход. Останалите, които излязоха тази сутрин на свобода бяха близнаците Гали и Зив Берман, Омри Миран, Ейтан Хорн, Алон Охел и Гай Гилбоа-Далал. Те са в удовлетворително състояние, могат да ходят самостоятелно, съобщи военния канал Kan.

4 други заложници - Матан Зангаукер, Ариел и Давид Кунио и Нимрод Коен проведоха видеоразговори със семействата си - терористите дадоха телефоните си преди да ги освободят за да могат те да говорят с роднините.

Малко преди 11 часа "Хамас" освободи и втората група заложници - 13 души. Така всички живи заложници вече са извън контрола на терористичната групировка.

В същото време в рамките на споразумението Израел освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1716 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. Израелската затворническа служба събра палестинските затворници и ги транспортира до затворническите комплекси "Офер" и "Кциот". Затворниците бяха натоварени на автобуси и отправени към Газа.

Израелските сили за отбрана бяха в готовност да посрещнат заложниците в три локации - град Газа на север, централните райони на ивицата и в Хан Юнис - в южната част на Газа. Първата група бе освободена в град Газа, а втората в Хан Юнис. Тъй като заложниците са в стабилно състояние, те бяха преместени от Червения кръст и специалните сили на израелската армия в базата "Рейм", а след това минаха прегледи в трите болници: "Шиба", "Ичалов" или "Бейлинсън". Ако има заложник в непосредствена опасност, той щеше да бъде преместен с хеликоптер в медицинския център "Сорока" или медицинския център "Барзилай".

Вечерта обаче се появи проблем с предаването на телата на загиналите заложници. Вместо всички 28 “Хамас” предаде само четири. Израелската организация „Форум за заложници и роднини на изчезналите“ призова за „незабавно спиране на споразумението“, докато телата на всички заложници, убити в плен, не бъдат върнати в Израел от Газа. „Нарушаването на споразумението от “Хамас” трябва да предизвика много сериозен отговор от израелското правителство и медиаторите. И двете страни се придържат към споразумението. Ако “Хамас”не изпълни своята част, Израел не трябва да изпълни своята част,” казват от организацията.

Израелският министър на отбраната Израел Кац също заяви, че връщането само на четири тела представлява неизпълнение на поетите от “Хамас” задължения.

Hamas armed convoy escorting Israeli hostages through central Gaza as final prisoner swap phase begins.

Тази сутрин в Израел пристигна президентът на САЩ Доналд Тръмп - той се види със семействата на заложниците. Премиерът Нетаняху връчи на Тръмп златен гълъб на мира, след което американския президент пристигна в Кнесета. В парламента на Израел Тръмп бе посрещнат с дълги овации и десетки думи на благодарност от шефа на Кнесета Амир Охана и от премира Нетаняху.

Председателят на Кнесета Амир Охана започна речта, като заяви, че Тръмп не е просто "още един американски президент", а "гигант в еврейската история – човек, за когото трябва да погледнем 2500 години назад в мъглата на времето, за да намерим паралел в Кир Велики". Охана се позоваваше на основателя на древната персийска империя Ахемениди, който според исторически документи и Библията е позволил на евреите да се върнат в Израел и да възстановят Втория храм в Ерусалим през VI век пр.н.е.

"Това, от което светът се нуждае сега, не са умиротворители, които хранят крокодила с надеждата, че ще бъдат изядени последни, както видяхме на Общото събрание на ООН, а това, от което светът се нуждае сега, са повече лидери, които са смели, решителни, силни и дръзки. Светът се нуждае от повече Тръмпове!", подчерта Охана.

Охана описа Тръмп като "президента на мира", заявявайки, че според него "няма нито един човек на тази планета, който да е направил повече от вас за напредъка на мира, нито един дори не се е доближил до вас". Изборът на Тръмп миналата година е бил "повратна точка не само за САЩ, но и за целия свят", заяви Охана, добавяйки своето мнение, че Тръмп е станал "един от най-влиятелните президенти в историята".

Тръмп "повече от всеки друг" заслужава "най-високото признание за усилията си в насърчаването на мира", каза Охана.

Охана ще работи с председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, за да мобилизира председателите на парламентите да номинират Тръмп за Нобелова награда за мир за 2026 г., тъй като „няма никой, който да я заслужава повече“.

По време на речта на Тръмп, с която обеща коренна промяна не само на Израел и Газа, но и целия Близък Изток, в залата се чуха протестни викове от двама опозиционни израелски депутати Айман Оде и Офер Касиф от левия политически алианс Хадаш.

Knesset members Ayman Odeh and Ofer Cassif were removed from the hall after raising a sign reading "genocide" during Trump's speech.

Терористите отвлякоха повече от 250 души на 7 октомври 2023 г. 48 от тези заложници все още са Газа. Смята се, че около 20 от тях все още са живи и те ще бъдат освободени тази сутрин. Телата на останалите 28 починали в плен ще бъдат предадени също днес. Министерството на религиозните служби на Израел съобщи още в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.

Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на "Хевра Кадиша" - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.

🚨Israel: In an emotional reunion, the mother of Matan Zangauker, who was held hostage by Hamas for 738 days, embraced her son after his release.



The heartfelt moment has touched viewers worldwide, symbolizing relief and hope amid ongoing tensions. pic.twitter.com/DxUomQ5sGc — Nation Today (@NationToday360) 13 октомври 2025 г.

Последните 20, които се завърнаха живи в Израел:



Матан Ангрест, 22-годишен войник от израелската армия. Пленен след като група въоръжени мъже го изтеглиха от танк в базата Нахал Оз. Видео от онзи ден бе публикувано от семейството му. Матан е с български произход, неговата баба е българка.

Близнаците Гали и Зив Берман (28 г.) - отвлечени от кибуца Кфар Аза.

Елкана Бохбот, 36-годишен, и Ром Брасловски, 21-годишен - пленени по време на фестивала „Нова“. Бохбот е плен докато помага на ранени. Брасловски е бил охранител на фестивала, според свидетели е помогнал на десетки хора да избягат, преди да бъде заловен.

Ариел Кунио (28) и Давид Кунио (35): Двамата братя бяха отвлечени от кибуца Нир Оз. Ариел е отведен заедно с приятелката си Арбел Йехуд, която е освободена през януари, докато Дейвид е отвлечен заедно със съпругата си Шарон Алони Кунио, която е освободена през ноември 2023 г.заедно с тригодишните им близначки Ема и Юлия.

Сегеф Калфон (27) - Калфон е бил отвлечен, докато се е опитвал да напусне фестивала Нова. По-рано той е говорил по телефона със семейството си, тъй като превозното средство, в което е бил, бавно се придвижва напред, заклещено в задръстване от хора, които се опитват да избягат от района.

Евиатар Давид (24 г.) и Гай Гилбоа-Далал (24 г.) - също са отвлечени от същото място.

Нимрод Коен (20 г.), млад ефрейтор, пленен близо до Нирим

Омри Миран (48 г.), отвлечен от дома си в кибуца Нахал Оз, докато се опитвал да защити семейството си. Съпругата му разказва как нападателите ги принудили да отворят вратата, заплашвайки съседско дете. „Казах му: ‘Не бъди герой. Върни се при нас.’“, спомня си тя.

Ейтан Хорн (38 г.), отвлечен заедно с брат си. И двамата били измъкнати от дома на брат му в кибуца Нир Оз. Братът на Ейтан бе пуснат по-рано тази година.

Максим Херкин (37 г.), Бар Куперщайн (23 г.), Матан Зангаукер (25 г.) и Авинатан Ор (32 г.) също ще бъдат сред освободените. Херкин е роден в Донбас. Ор бе отвлечен заедно с приятелката си Ноа Аргамани, освободена през юни. Куперщайн е работил на фестивала Нова. Зангуакер е бил отвлечен заедно с партньорката си Илана Грицевски от дома им в Нир Оз кибуц. Грицевски е освободен през ноември 2023 г.

Ейтан Мор (25) - Мор е работил като охранител на фестивала "Нова". По-късно оцелял каза, че е забелязал Мор и приятел да спасяват други хора, преди да бъде отвлечен.

Алон Охел (24) е млад израелски гражданин (има също германско и сръбско гражданство), който е бил отвлечен от групировката Хамас по време на атаката на 7 октомври 2023 г., докато е бил на музикалния фестивал "Нова".