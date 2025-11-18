Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ООН подкрепи плана на Тръмп за Газа

Днес, 07:38
архив

Съветът за сигурност на ООН прие американския проект на резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа.

Резолюцията бе приета с 13 гласа "за", Руската федерация и Китай се въздържаха.

Приемането на резолюцията дава международна легитимност на действията в Газа. Тя представлява официална пътна карта, одобрена от най-висшия орган на ООН, за бъдещото управление и стабилизиране на Ивицата Газа, основана на американското предложение.

Американският проект предвижда формирането във вътрешността на анклава (Ивицата Газа) на временен орган за управление, наречен „съвет за мир“, и създаването на международни стабилизационни сили с мандат от 2 години. Този съвет би трябвало да поеме административните функции и да подготви Газа за бъдещо по-стабилно управление.

Мирният план стартира с реципрочно освобождаване на израелските заложници от "Хамас" срещу палестински затворници, държани от Израел. След гласуването в ООН вече може да се формира управление на Газа под международно наблюдение и да се разположат чуждестранни военни, които да гарантират стабилността и да подпомогнат разоръжаването.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Газа, Израел, Съвет за сигурност на ООН

Още новини по темата

Израелският парламент прие законопроект за смъртно наказание за терористи
11 Ноем. 2025

Казахстан се присъединява към Авраамовите споразумения
07 Ноем. 2025

Израел получи тяло на заложник с български паспорт
31 Окт. 2025

Нетаняху нареди незабавни удари по Газа
29 Окт. 2025

Израел възобнови ударите по Газа
19 Окт. 2025

Израел: "Хамас" наруши споразумението
14 Окт. 2025

"Хамас" започна публични екзекуции в Газа
14 Окт. 2025

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за мир в Газа
13 Окт. 2025

Тръмп ще обиколи за 7 часа Израел и Египет
12 Окт. 2025

Огънят в Газа спря
10 Окт. 2025

Край на войната в Газа
09 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх
06 Окт. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън