ООН подкрепи плана на Тръмп за Газа

Съветът за сигурност на ООН прие американския проект на резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа.

Резолюцията бе приета с 13 гласа "за", Руската федерация и Китай се въздържаха.

Приемането на резолюцията дава международна легитимност на действията в Газа. Тя представлява официална пътна карта, одобрена от най-висшия орган на ООН, за бъдещото управление и стабилизиране на Ивицата Газа, основана на американското предложение.

Американският проект предвижда формирането във вътрешността на анклава (Ивицата Газа) на временен орган за управление, наречен „съвет за мир“, и създаването на международни стабилизационни сили с мандат от 2 години. Този съвет би трябвало да поеме административните функции и да подготви Газа за бъдещо по-стабилно управление.

Мирният план стартира с реципрочно освобождаване на израелските заложници от "Хамас" срещу палестински затворници, държани от Израел. След гласуването в ООН вече може да се формира управление на Газа под международно наблюдение и да се разположат чуждестранни военни, които да гарантират стабилността и да подпомогнат разоръжаването.