Израелският парламент прие законопроект за смъртно наказание за терористи

Днес, 10:00
Министър-председателят Бенямин Нетаняху (в центъра) присъства на пленарно заседание в Кнесета на 10 ноември.
Министър-председателят Бенямин Нетаняху (в центъра) присъства на пленарно заседание в Кнесета на 10 ноември.

Израелският парламент прие снощи на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи", който е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел, предаде БТА, като цитира Франс прес.

Законопроектът беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета.

Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.

