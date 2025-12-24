Медия без
В САЩ ще превръщат промишлени сгради в "центрове за задържане"

Днес, 07:05

Администрацията на Тръмп планира да ускори депортациите на нелегални имигранти, като за целта се предвижда откриването на 7 големи „центъра за задържане“ и 16 по-малки „пункта за обработка“, съобщава The Washington Post. Планира се преоборудването на промишлени сгради, за да могат да побират над 80 хиляди души едновременно.

Задържаните ще бъдат временно настанявани в пунктове за обработка, а след това ще бъдат изпращани в големи центрове в различни щати, откъдето ще бъдат депортирани, съобщава The Washington Post. В момента задържаните се превозват из цялата страна до места, където има свободно пространство. 

Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) цели да ускори депортациите чрез създаването на целенасочена „захранваща система“, се казва в документ, цитиран от The Washington Post. Новоарестуваните лица ще бъдат регистрирани в пунктове за обработка за няколко седмици, след което ще бъдат насочвани към един от седем мащабни Центъра за задържане, всеки с капацитет от 5 000 до 10 000 души, където ще бъдат подготвяни за депортация. Големите центрове за задържане ще бъдат разположени в близост до основни логистични центрове във Вирджиния, Тексас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Мисури. Шестнадесет по-малки "пункта за обработка" ще побират до 1 500 души всеки.

ICE планира да сподели проекта с частни компании за управление на центрове за задържане тази седмица, за да проучи интереса и да прецизира плана, според вътрешен имейл, прегледан от „Вашингтон Пост“. Скоро след това може да последва официално искане за подаване на оферти.

Администрацията е депортирала повече от 579 000 души тази година, заяви „граничният цар“ Том Хоман по-рано този месец в социалната мрежа X.

„Трябва да станем по-добри в това да се отнасяме към този процес като към бизнес“, заяви и.д. директорът на ICE Тод М. Лайънс на конференция за гранична сигурност през април, според „Arizona Mirror“. Целта на администрацията, каза той, е да депортира имигранти толкова ефективно, колкото Amazon движи пратки: „Като Prime, но с човешки същества."

