Американска армада пристигна край Иран

Ударната група на Военноморските сили на САЩ, водена от атомния самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", пристигна в Близкия изток и се намира в непосредствена близост до Ормузкия пролив и Иран, съобщава израелският 13-и канал. Групата включва разрушители, оборудвани с крилати ракети „Томахоук“, способни да поразяват цели дълбоко в иранската територия. Освен това, в района са разположени и допълнителни ескадрили от изтребители F-22 Raptor и F-35, което осигурява на американското командване пълен контрол над въздушното пространство в случай на конфликт.

В същото време САЩ разгръщат в Израел батарея за противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - за прехващане на балистични ракети с малък и среден обсег в последната фаза на полета им. Присъствието ѝ в Израел е критичен сигнал, че САЩ са готови за активна намеса при иранска ракетна атака.

Ескалацията между САЩ и Иран през последните три дни (23–25 януари 2026 г.) достигна критична точка, белязана от директни военни заплахи, мащабно придвижване на флот и предупреждения за „тотална война“.

Напрежението рязко се покачи в петък, когато американският президент Доналд Тръмп, говорейки от борда на Air Force One, на път от Давос, обяви, че „огромен флот“ се насочва към Персийския залив.

Тръмп обвърза военната демонстрация директно с бруталното потушаване на антиправителствените протести в Иран.

В отговор на американското разгръщане, висши ирански официални лица и военни командири промениха реториката си към крайна войнственост. Техеран обяви, че всяка американска атака — независимо дали е „ограничена, хирургическа или кинетична“ — ще бъде третирана като обявяване на тотална война. Иранските власти предупредиха държавите в региона, че ако позволят на САЩ да използват техни бази или въздушно пространство за удари, те също ще станат легитимни цели. Това предизвика сериозна тревога в страни като Катар и ОАЕ.

Много европейски авиокомпании прекратиха полетите си към Персийския залив.