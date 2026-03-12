Катери камикадзе подпалиха танкери край Ирак

Три танкера бяха подпалени от катери камикадзе край Ирак.

Първо два танкера бяха ударени на 35 километра от иракското пристанище Ал-Фау. При атаката един моряк загина, останалите бяха успешно евакуирани. Веднага след това тази нощ катер-камикадзе удари трети петролен танкер край бреговете на Ирак, съобщи порталът Shafaq News.

Поразените плавателни съдове са танкерът Zefyros (под флага на Малта, гръцка собственост) и Safesea Vishnu(под флага на Маршаловите острови, управляван от американска компания). Те са пренасяли около 400 000 барела иракско гориво. Според източници от сигурността, цитирани от Shafaq News, третият атакуван съд е танкерът „Grace 1“.

Първоначалните разследвания на иракските власти и сателитни данни сочат, че всички танкери са били ударени от ирански дистанционно управлявани лодки, натоварени с експлозиви. Атаката е станала, докато корабите са били закотвени един до друг за прехвърляне на товар.

Веднага след третия взрив Иракското министерство на петрола обяви пълно спиране на товаренето на суров петрол от терминалите „Басра“ и „Хор ал-Амая“. Това блокира износа на над 3 милиона барела на ден, което ще окаже незабавен натиск върху световните цени, въпреки опитите на Тръмп да ги овладее чрез резервите на САЩ.

Американският Пети флот, базиран в Бахрейн, е вдигнал във въздуха патрулни самолети P-8 Poseidon и бойни дронове, за да проследи произхода на заминираните катери.

Сателитни снимки вече показват три отделни петролни петна, които се сливат в едно мащабно замърсяване, движещо се на юг към бреговете на Кувейт.



ЦЕНИТЕ



В резултат на атаките цената на Brent се повиши над 98 долара за барел

Към 7:12 часа българско време майските фючърси на Brent поскъпнаха на лондонската борса ICE Futures с 6,09 долара (6,62%) до 98,07 долара за барел. В сряда Brent поскъпна с 4,18 долара (4,8%) до 91,98 долара за барел.

Априлските фючърси на WTI до този момент поскъпнаха на електронните търгове на Нюйоркската стокова борса NYMEX с 5,29 долара (6,06%) до 92,54 долара за барел. През предходната сесия контрактът поскъпна с 3,8 долара (4,6%) до 87,25 долара за барел.