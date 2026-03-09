Ирак поиска от ФИФА отлагане на плейофа за Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Легендата на френския футбол Кристиан Карембьо е изтеглил от урната листчето на Ирак по време на жребия в Цюрих на 20 ноември за интерконтиненталните плейофи за Мондиал 2026.

Ирак отправи официално искане към ФИФА да отложи предстоящия в края на месеца плейоф за класиране на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, в който страната трябва да участва. Причината са сериозни логистични проблеми, пред които националният отбор на азиатската държава е изправен заради ескалиращата война на съседен Иран срещу Израел и Съединените щати.

По програма Ирак трябва да играе на 31 март решаващ мач за място на Мондиал 2026 срещу Боливия или Суринам, които ще определят съперника пет дни по-рано. Както своеобразният 1/2-финал, така и финалният интерконтинентален плейоф трябва да се проведат в мексиканския град Гуаделупе, предградие на мегаполиса Монтерей.

Заради военните действия в Близкия изток обаче иракското въздушно пространство е затворено до 1 април и футболните национали много трудно могат да напуснат страната. Селекцията на Ирак, водена от австралийския треньор Греъм Арнолд, е съставена почти изцяло от играчи от местното първенство. Футболистите нямат осигурени визи за Мексико, защото чуждестранните посолства в Багдад са затворени, а самият наставник е блокиран в ОАЕ.

"Моля, помогнете ни с този мач, защото в момента се борим да изведем играчите от страната - обърна се лично селекционерът Арнолд към ФИФА. - Иракският народ е толкова страстен към футбола, че е безумно. Фактът, че не са се класирали от 40 години, вероятно е основната причина да поема тази работа. Но на този етап, когато летището е затворено, работим усилено, за да се опитаме да намерим друга алтернатива. Президентът на нашата федерация Аднан Дирджал работи денонощно, за да сбъдне мечтата на всички в Ирак, така че трябва това решение да бъде взето бързо."

Ирак не е участвал на световно първенство по футбол от Мондиал 1986 в Мексико. Според австралийския старши треньор ако световната централа отложи този плейоф, това ще ѝ даде време и за реакция при евентуално оттегляне на Иран от северноамериканския Мондиал 2026 (11 юни - 19 юли).

"Ако Иран се оттегли, ние директно влизаме в световното първенство и това дава шанс на ОАЕ, които победихме в квалификациите, да се подготвят за Боливия или Суринам", посочи Арнолд.

Освен тези плейофи, Мексико ще домакинства и мачовете между другата интерконтинентална тройка претенденти за последните вакантни места на Мондиал 2026. В Сапопан край Гуадалахара първо ще играят Нова Каледония и Ямайка на 26 март, а след това на 31 март победителят ще се изправи срещу ДР Конго в директен двубой за класиране.

Същевременно в Европа ще се проведат заключителните 4-странни минитурнири за последните четири квоти в зона УЕФА. Ето и всички плейофи за Мондиал 2026:



ЗОНА "ЕВРОПА"

Плейоф А

26 март: Уелс - Босна и Херцеговина (1); Италия - Северна Ирландия (2)

31 март: Победител 1 - Победител 2

Плейоф B

26 март: Украйна - Швеция (1); Полша - Албания (2)

31 март: Победител 1 - Победител 2

Плейоф C

26 март: Словакия - Косово (1); Турция - Румъния (2)

31 март: Победител 1 - Победител 2

Плейоф D

26 март: Чехия - Ирландия (1); Дания - Северна Македония (2)

31 март: Победител 1 - Победител 2



ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛНИ

Плейоф А (в Сапопан)

26 март: Нова Каледония - Ямайка (1)

31 март: ДР Конго - Победител 1

Плейоф B (в Гуаделупе)

26 март: Боливия - Суринам (1)

31 март: Ирак - Победител 1