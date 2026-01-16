Медия без
В Германия заговориха за бойкот на световното по футбол

Днес, 09:14
Доналд Тръмп позира със световната купа в Овалния кабинет в Белия дом.
БГНЕС/ЕПА
Доналд Тръмп позира със световната купа в Овалния кабинет в Белия дом.

Високопоставен германски политик предложи Германия да бойкотира световното първенство по футбол през 2026 г. като последна мярка, ако напрежението ескалира поради заплахите на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Юрген Харт заяви, че идеята е да се окаже натиск върху Тръмп, като отбеляза колко важен е този турнир за САЩ и Тръмп.

Харт е политик от управляващия в момента Християндемократически съюз. Той е ключова фигура в германската външна политика и дългогодишен член на Бундестага. Харт е основен говорител на ХДС по теми като отношенията с Русия, Китай и САЩ. Бил е и координатор на германското правителство за трансатлантическото сътрудничество.

Световното първенство по футбол през тази година ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Финалът на турнира е в САЩ на ст. "МетЛайф" в Ню Джърси. Мачът за третото място е на ст. "Хард Рок" в Маями, двата полуфинала също са в САЩ - в Тексас и Джорджия.

Отборът на Германия, който е 4-кратен световен шампион, е в група Е със съставите на Кот д`Ивоар, Еквадор и дебютанта Кюрасао. Мачовете му от груповата фаза са в Хюстън, Торонто и Ню Джърси.

Мондиал 2026, Доналд Тръмп

