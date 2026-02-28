Станимир Стоилов влезе в най-лошата си серия този сезон

Станимир Стоилов, който е треньор на "Гьозтепе", влезе в най-лошата си серия от началото на сезона в турската Суперлига. Воденият от него отбор завърши днес 0:0 като домакин срещу един от клубовете от дъното на таблицата - "Еюпспор", в мач от XXIV кръг.

"Гьозтепе" определено нямаше късмет, като още в 8-ата минута бразилецът Жандерсон пропусна дузпа. След това нито едно от създадените положения не бе реализирано. Не помогна и българският национал Филип Кръстев, който бе титуляр за "Гьозтепе". Той получи жълт картон в 45-ата минута, а веднага след това, по време на почивката, той беше сменен.

Това е четвъртият пореден мач, в който тимът от Измир, не успява да спечели в първенството (3 нулеви равенства и загуба с 0:4 от "Бешикташ"). По този начин "Гьозтепе" завърши февруари без победа. Последният спечелен двубой бе 2:1 над гостуващия "Карагюмрюк" на 31 януари. Също така тимът на Стоилов вече четвърти мач (също така цял месец) не успява да отбележи гол. В добавка загубата през този негативен период (0:4 от "Бешикташ") бе най-тежката за българския специалист в официален мач, откакто стана треньор на "Гьозтепе" на 21 ноември 2023 г.

След днешният разочароващ мач отборът от Измир е на пето място с 42 точки и вече изостава на 4 точки от четвъртия - "Бешикташ", който заема последното място, даващо право на квота за европейските клубни турнири. Начело е "Галатасарай" с 58 точки, пред "Фенербахче" с 53 и мач по-малко, а трети е "Трабзонспор" с 51. "Еюпспор" е на 15-о място с 22 точки.

В следващия кръг "Гьозтепе" има трудно гостуване срещу шестия в класирането "Истанбул Башакшехир", който е с 39 т.