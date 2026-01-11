Медия без
Станимир Стоилов е отхвърлил милионна оферта от "Спартак" (Москва)

Руският клуб е искал българинът да замени Деян Станкович на треньорския пост

Днес, 10:20
Станимир Стоилов (вдясно) и помощникът му Цанко Цветанов (вляво) вършат чудесна работа в "Гьозтепе", което е забелязано и от по-големи клубове.
Гьозтепе
Най-успешният български треньор в чужбина в момента - Станимир Стоилов, е отказал фантастична оферта от "Спартак" (Москва). Това съобщи кипърското издание Shootandgoal. Връзката с Кипър е, че след отказа на Стоилов, руският клуб се е спрял на треньора местния "Пафос" Хуан Карлос Карседо, който в крайна сметка е приел предложението от Москва и е заменил на поста сърбина Деян Станкович.

Според информацията, от "Спартак" са се опитали да спечелят Стоилов с обещание за годишна заплата от 2.5 млн. евро. Твърди се, че именно българският специалист е бил вариант №1 пред руския клуб. Той обаче е предпочел да остане в "Гьозтепе", където върши забележителна работа от ноември 2023 г. насам. Той първо вкара отбора от Измир в турската Суперлига, а след силен първи сезон и осмо място в крайното класиране, в момента "Гьозтепе" се бори за участие в евротурнирите и е на четвърто място в таблицата, само на три точки от третия - "Трабзонспор".

Договорът на Станимир Стоилов с настоящия му клуб е до лятото на 2027 г.

