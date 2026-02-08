Тимът на Стоилов изпусна победа в дебюта на наш национал

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" пропусна възможността да спечели 12-ата си победа за сезона и завърши 0:0 в гостуването срещу "Коняспор" в мач от XXI кръг на турската Суперлига. Дебют за гостите от Измир направи халфът Филип Кръстев, привлечен под наем от "Ломел" по изричното настояване на Стоилов. 24-годишният български национал започна като титуляр и игра до 68-ата минута.

"Гьозтепе" игра по-дефанзивно, но имаше два шанса за гол срещу 13-ия в класирането, като в крайна сметка записа седмото си равенство от началото на шампионата. След този мач тимът на Стоилов запазва четвъртото си място и вече е с 40 точки. Начело е "Галатасарай" с 52 точки, пред "Фенербахче" с 46 и мач по-малко и "Трабзонспор" с 45.

В следващия кръг "Гьозтепе" приема на 15 февруари "Кайзериспор", който е на 17-ото, предпоследно място.