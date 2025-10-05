Отборът на Станимир Стоилов излезе трети в Турция

Воденият от треньора Станимир Стоилов отбор на "Гьозтепе" излезе на трето място във временното класиране на турската Суперлига, след като спечели с 1:0 домакинството срещу "Истанбул Башакшехир" в последен мач от VIII кръг. За това помогна и равенството 0:0 на "Фенербахче" при гостуването срещу "Самсунспор". Така начело в класирането е "Галатасарай" с 22 т., пред "Трабзонспор" със 17, "Гьозтепе" с 16, "Фенербахче" с 16, "Газиантеп" с 14 и др.

Единственото попадение на мача в Измир вкара бразилецът Жуан Сантош в 43-ата мин., когато засече пас на сънародника си Алан Годой. Жуан можеше да открие и по-рано, но в 26-ата мин. изпусна дузпа.

След почивката "Гьозтепе" удържа умело аванса си срещу активизиралия се тим на "Истанбул Башакшехир".

След мача Стоилов заяви: "Това беше много важна победа за нас. Спечелихме срещу силен и добър противник. Спечелването на трите точки от този мач беше от решаващо значение за нас и ги постигнахме. Затова сме много щастливи. Може би не беше най-добрият ни домакински мач; не бях много доволен от нашия стил на футбол. Както обаче споменах, трите точки бяха много ценни за нас и се радвам, че спечелихме. Бяхме много добри в защита, но трябва да се подобрим в нападение. Ще продължим да работим по това. Футболистите, които играят за "Гьозтепе", знаят как да се справят с натиска за задължителна победа. Освен това, нашите фенове винаги са до нас. Това носи със себе си отговорността на нашите играчи винаги да се представят по най-добрия начин."

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува на 9-ия в класирането "Аланияспор" на 19 октомври.