Отборът на Станимир Стоилов излезе трети в Турция

"Гьозтепе" спечели ключов мач срещу "Истанбул Башакшехир"

05 Окт. 2025
Треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов наблюдава напрегнато край тъча играта на тима си по време на домакинството свещу "Истанбул Башакшехир".
Гьозтепе
Воденият от треньора Станимир Стоилов отбор на "Гьозтепе" излезе на трето място във временното класиране на турската Суперлига, след като спечели с 1:0 домакинството срещу "Истанбул Башакшехир" в последен мач от VIII кръг. За това помогна и равенството 0:0 на "Фенербахче" при гостуването срещу "Самсунспор". Така начело в класирането е "Галатасарай" с 22 т., пред "Трабзонспор" със 17, "Гьозтепе" с 16, "Фенербахче" с 16, "Газиантеп" с 14 и др.

Единственото попадение на мача в Измир вкара бразилецът Жуан Сантош в 43-ата мин., когато засече пас на сънародника си Алан Годой. Жуан можеше да открие и по-рано, но в 26-ата мин. изпусна дузпа.

След почивката "Гьозтепе" удържа умело аванса си срещу активизиралия се тим на "Истанбул Башакшехир".

След мача Стоилов заяви: "Това беше много важна победа за нас. Спечелихме срещу силен и добър противник. Спечелването на трите точки от този мач беше от решаващо значение за нас и ги постигнахме. Затова сме много щастливи. Може би не беше най-добрият ни домакински мач; не бях много доволен от нашия стил на футбол. Както обаче споменах, трите точки бяха много ценни за нас и се радвам, че спечелихме. Бяхме много добри в защита, но трябва да се подобрим в нападение. Ще продължим да работим по това. Футболистите, които играят за "Гьозтепе", знаят как да се справят с натиска за задължителна победа. Освен това, нашите фенове винаги са до нас. Това носи със себе си отговорността на нашите играчи винаги да се представят по най-добрия начин."

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува на 9-ия в класирането "Аланияспор" на 19 октомври.

