Драган Шолак официално поиска акциите на "Левски"

Компанията Sport Republic потвърди интереса си за купуването на контролния пакет акции на "Левски" и има готовност да започне преговори. Това съобщи ръководството на футболния клуб, като приложи официалното писмо, изпратено от международната компания и подписано от нейния президент и мажоритарен акционер Драган Шолак.

В него се предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни. От страна на "Левски" в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокат на дружеството. "Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки", обясниха от "Левски".

Преди месец мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков оповести в обръщение към феновете, че води преговори със Sport Republic още от лятото, но те са били неофициални до момента. През октомври от името на Сираков бяха поставени изисквания и въпроси към кандидат-купувача - ясни гаранции за автономия и идентичност, защита от "сателитен" модел, т.е. "Левски" да не бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата, спазване на правилата на финансовия феърплей, гаранции за инвестиции и спортни резултати, и т.н. Сега тези условия са повторени от името на клуба.

За Шолак това е втори опит да придобие контролния пакет акции на "Левски". През февруари 2023 г. сделката се провали в последния момент заради неуредените задълженията на клуба в размер на над 20 млн. лв. към бившия собственик Васил Божков.

Шолак притежава чрез Sport Republic вече няколко клуба - английския "Саутхемптън", френския "Валансиен", малийския "Мали Коура" и турския "Гьозтепе", където треньор в момента е Станимир Стоилов.

До лятото на т.г. Шолак бе начело на телекомуникационната компания "Юнайтед Груп", която притежава в България "Нова Броудкастинг груп", "Виваком". Той обаче бе освободен като ръководен фактор и остана само с миноритарен дял от 36%.