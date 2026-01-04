Испанец е първият съперник на Григор Димитров за 2026 г.

ЕПА/БГНЕС архив Балансът между Димитров и Кареьно Буста е 4-3 в полза на нашия тенисист.

Опитният Пабло Кареньо Буста (№93 в ранглистата) ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на тенис турнира в Бризбън (5-11 януари), с който първата ракета на България (№44 в света) открива своя сезон през 2026 г. По волята на жребия 34-годишният хасковлия се падна да стартира срещу квалификант, а испанският му връстник преодоля успешно пресявките.

В решаващия квалификационен кръг в австралийския град ибериецът преодоля Артур Казо след по-малко от един изигран сет. При резултат 5:3 в полза на испанеца французинът се отказа заради контузия.

Досега в съперничеството между Димитров и Кареньо Буста има седем двубоя, от които българинът е спечелил четири. Последната им среща обаче беше преди 5 години - на Australian Open през 2021-ва. Тогава испанецът имаше физически проблеми и се отказа при 6:0, 1:0 в полза на Григор.

Осмият мач помежду им ще се изиграе най-рано във вторник. Организаторите на надпреварата от категория "АТР 250" вече обявиха програмата за понеделник и в нея не фигурира срещата между Григор Димитров и Пабло Кареньо Буста.

Победителят от този двубой ще срещне във II кръг по-добрия измежду поставения под №5 Денис Шаповалов (Канада) и квалификанта Рафаел Колиньон (Белгия).