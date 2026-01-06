Томова има гарантирани близо $30 000 от АО

Въпреки че ще ѝ се наложи да започне участие още от квалификациите, първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова има гарантиран огромен финансов приход от Откритото първенство на Австралия. Най-добрата ни състезателка (№127 в света) ще заработи близо $30 000, дори да отпадне на старта на предварителната схема в Мелбърн.

Причината е, че първият за годината турнир от Големия шлем обяви рекорден награден фонд за изданието през 2026 г. (18 януари - 1 февруари). Участниците ще получат общо 111,5 млн. австралийски долара ($75 млн.), което е с 16% повече в сравнение с 2025 г., когато играчите си разпределиха 96,5 млн. австралийски долара ($64,9 млн.).

Шампионите при мъжете и жените на сингъл тази година ще получат рекордни за Аustralian Оpen чекове на стойност 4,15 млн. австралийски долара ($2,79 млн.). Това представлява ръст от 19% спрямо миналогодишната върхова парична награда от 3,5 млн. австралийски долара ($2,35 млн.).

Участниците в квалификациите пък имат гарантирани 40 500 австралийски долара ($27 250) - толкова ще получат загубилите в I кръг на пресявките. Място в основната схема на АО пък осигурява 150 000 австралийски долара ($100 920) - толкова се полагат на отпадналите в I кръг. Единственият българин със сигурно участие в същинския турнир в Мелбърн е Григор Димитров (№44 в мъжката ранглиста).

С увеличения награден фонд Откритото първенство на Австралия се превърна във втория най-щедър от четирите "мейджър" турнира, задминавайки "Уимбълдън", който през 2025 г. изплати на тенисистите общо 53,5 млн. британски паунда ($72,5 млн.). Лидер по финансова мощ в Шлема е US Open с награден фонд от $90 млн., а последен е "Ролан Гарос" със своите 56,4 млн. евро ($66,2 млн.).