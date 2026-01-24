Джокович спечели историческа победа №400 в Големия шлем

ЕПА/БГНЕС Новак Джокович насочва топката по правата с техничен удар по време на мача срещу Ботик ван де Зандсхулп, отворил нова страница във визитката на сърбина и в историята на тениса.

Новак Джокович стана първият играч в "Оупън ерата" на тениса, спечелил 400 победи в Големия шлем. Сръбският рекордьор с 24 "мейджър" трофея достигна историческата кота с успех в III кръг на Откритото първенство на Австралия срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

За 10-кратния шампион в Мелбърн това беше 102-ра победа в турнира, с която той изравни рекорда в надпреварата, притежаван досега еднолично от Роджър Федерер. Швейцарецът има и 15 загуби на Australian Open, докато сърбинът е само с 10 поражения към момента.

Общият баланс на Джокович в Шлема вече е 400 победи и 55 загуби: 102-10 на АО (10 титли), 101-17 на "Ролан Гарос" (3), 102-13 на "Уимбълдън" (7) и 95-15 на US Open (4). За сравнение, активът на Федерер в най-престижната верига е 369-60 (20 шампионски купи), а този на третия от Голямата тройка - Рафаел Надал, е 314-44 (22 отличия).

Никой друг тенисист в историята дори не се е доближавал до 300 победи в Големия шлем. А с по 200 или повече спечелени мачове на "мейджър" сцената са още само петима: Джими Конърс (233-49), Андре Агаси (224-53), Иван Лендъл (222-49), Пийт Сампрас (203-38) и Анди Мъри (200-57).

"Турнирът започна страхотно. Но не смятам да изпреварвам събитията - коментира 38-годишният Ноле. - Миналата година си научих урока. Опитвах да се надскоча твърде рано в някои от турнирите в Големия шлем. Сега опитвам да накарам тези млади момчета да се потрудят здраво за парите си. Все още съм тук. Държа се. Очевидно Алкарас и Синер са двамата най-добри тенисисти в света. Те играят на различно ниво от всички нас в момента. Но когато излезеш на корта и топката се завърти, винаги имаш шанс. Особено тук, на корта, който ми даде най-много в кариерата ми."

За място на 1/4-финалите на АО 2026 Новак Джокович ще спори с Якуб Меншик. Поставеният под №16 чех надделя над Итън Куин (САЩ) с 6:2, 7:6 (5), 7:6 (5).

СВРЪХЖЕГА

Днешният ден беше най-горещият от началото на тазгодишния Australian Open и температурата в Мелбърн достигна 40 градуса. Това наложи да бъде приложено правилото за свръхжега, според което при екстремни горещини играта на външните кортове се спира, а на тези с покрив той се затваря.

От това директно се облагодетелства шампионът от последните две години Яник Синер, който беше на път да отпадне по сензационен начин още в III кръг. 24-годишният италианец беше много тежко повлиян от жегата и заради крампи едва ходеше в началото на третия сет срещу американеца Елиът Спицири.

По това време резултатът беше 1-1 сета, а Синер току-що беше допуснал пробив, изоставаше с 1:3 гейма в третата част и буквално не можеше да стои на краката си. Точно в този момент съдията на стола Фъргъс Мърфи обяви, че покривът на централния корт "Род Лейвър Арина" ще бъде затворен, и позволи на двамата тенисисти през това време да се приберат в съблекалните.

The AO Heat Stress Scale is above 5.0.



Play is suspended for all matches and practice on outside courts. The roofs on RLA, MCA and JCA will close and remain closed for the remainder of the match.



If onsite, please seek shade and apply cooling strategies. — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 януари 2026 г.

Когато 8 минути по-късно те се върнаха на игрището, климатичната инсталация вече беше започнала да охлажда въздуха. Синер моментално осъществи рибрейк, а после направи и още един пробив в деветия гейм и повече не погледна назад - 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 след общо 3:45 ч. игра.

"Днес беше горещо. Започнах да получавам крампи в третия сет, които след време бавно отшумяха - коментира Яник. - Сега познавам тялото си малко по-добре. Имам и малко повече опит и се справям с определени ситуации малко по-добре. Имах и късмет днес. В момента, в който затвориха покрива, опитах да се отпусна малко. Помогна. Промених и начина, по който изигравах определени точки. Това със сигурност ми помогна днес."

На 1/8-финалите Синер ще срещне сънародника си Лучано Дардери, който се справи също в четири сета с руснака Карен Хачанов - 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4.