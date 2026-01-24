Медия без
Джокович спечели историческа победа №400 в Големия шлем

Правилото за свръхжега в Мелбърн спаси шампиона Синер от сензационно отпадане на АО

Новак Джокович насочва топката по правата с техничен удар по време на мача срещу Ботик ван де Зандсхулп, отворил нова страница във визитката на сърбина и в историята на тениса.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович стана първият играч в "Оупън ерата" на тениса, спечелил 400 победи в Големия шлем. Сръбският рекордьор с 24 "мейджър" трофея достигна историческата кота с успех в III кръг на Откритото първенство на Австралия срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

За 10-кратния шампион в Мелбърн това беше 102-ра победа в турнира, с която той изравни рекорда в надпреварата, притежаван досега еднолично от Роджър Федерер. Швейцарецът има и 15 загуби на Australian Open, докато сърбинът е само с 10 поражения към момента.

Общият баланс на Джокович в Шлема вече е 400 победи и 55 загуби: 102-10 на АО (10 титли), 101-17 на "Ролан Гарос" (3), 102-13 на "Уимбълдън" (7) и 95-15 на US Open (4). За сравнение, активът на Федерер в най-престижната верига е 369-60 (20 шампионски купи), а този на третия от Голямата тройка - Рафаел Надал, е 314-44 (22 отличия).

Никой друг тенисист в историята дори не се е доближавал до 300 победи в Големия шлем. А с по 200 или повече спечелени мачове на "мейджър" сцената са още само петима: Джими Конърс (233-49), Андре Агаси (224-53), Иван Лендъл (222-49), Пийт Сампрас (203-38) и Анди Мъри (200-57).

"Турнирът започна страхотно. Но не смятам да изпреварвам събитията - коментира 38-годишният Ноле. - Миналата година си научих урока. Опитвах да се надскоча твърде рано в някои от турнирите в Големия шлем. Сега опитвам да накарам тези млади момчета да се потрудят здраво за парите си. Все още съм тук. Държа се. Очевидно Алкарас и Синер са двамата най-добри тенисисти в света. Те играят на различно ниво от всички нас в момента. Но когато излезеш на корта и топката се завърти, винаги имаш шанс. Особено тук, на корта, който ми даде най-много в кариерата ми."

За място на 1/4-финалите на АО 2026 Новак Джокович ще спори с Якуб Меншик. Поставеният под №16 чех надделя над Итън Куин (САЩ) с 6:2, 7:6 (5), 7:6 (5).

 

СВРЪХЖЕГА

Днешният ден беше най-горещият от началото на тазгодишния Australian Open и температурата в Мелбърн достигна 40 градуса. Това наложи да бъде приложено правилото за свръхжега, според което при екстремни горещини играта на външните кортове се спира, а на тези с покрив той се затваря.

От това директно се облагодетелства шампионът от последните две години Яник Синер, който беше на път да отпадне по сензационен начин още в III кръг. 24-годишният италианец беше много тежко повлиян от жегата и заради крампи едва ходеше в началото на третия сет срещу американеца Елиът Спицири.

По това време резултатът беше 1-1 сета, а Синер току-що беше допуснал пробив, изоставаше с 1:3 гейма в третата част и буквално не можеше да стои на краката си. Точно в този момент съдията на стола Фъргъс Мърфи обяви, че покривът на централния корт "Род Лейвър Арина" ще бъде затворен, и позволи на двамата тенисисти през това време да се приберат в съблекалните.

Когато 8 минути по-късно те се върнаха на игрището, климатичната инсталация вече беше започнала да охлажда въздуха. Синер моментално осъществи рибрейк, а после направи и още един пробив в деветия гейм и повече не погледна назад - 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 след общо 3:45 ч. игра.

"Днес беше горещо. Започнах да получавам крампи в третия сет, които след време бавно отшумяха - коментира Яник. - Сега познавам тялото си малко по-добре. Имам и малко повече опит и се справям с определени ситуации малко по-добре. Имах и късмет днес. В момента, в който затвориха покрива, опитах да се отпусна малко. Помогна. Промених и начина, по който изигравах определени точки. Това със сигурност ми помогна днес."

На 1/8-финалите Синер ще срещне сънародника си Лучано Дардери, който се справи също в четири сета с руснака Карен Хачанов - 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4.

