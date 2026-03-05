Медия без
ММС ще помогне на Малена Замфирова след инцидента

Бащата на талантливата сноубордистка е дал показания и е поискал юридическа помощ от държавата

Днес, 09:28
Малена Замфирова
БГНЕС архив
Малена Замфирова

Българската държава ще окаже пълно съдействие на пострадалата сноубордистка Малена Замфирова, която получи изключително тежки травми при инцидент след тренировка на пистата в чешкия курорт Шплиндлерув Млин. Пиян турист е блъснал 16-годишната спортна звезда и тя има множество счупвания, включително има съмнения за увреждане на гръбначния стълб. 

Служебният спортен министър Димитър Илиев обеща пълна подкрепа за Малена и семейството ѝ.

"Изключително неприятен инцидент, разговарях с баща ѝ. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние. Надявам се да получи много добра медицинска помощ и да бъде излекувана - заяви Илиев пред БНТ. - Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще окаже пълно съдействие по случая. Но голямата беля е станала. Счупванията са изключително сериозни и тежки."

Димитър Илиев бе запитан и дали семейството се нуждае от финансови средства, но не отговори конкретно на въпроса.

Тази сутрин стана ясно, че бащата и треньор на Малена - Анатолий Замфиров, е дал показания пред чешките власти във връзка с тежкия инцидент, защото е започнало официално разследване. 

В момента на сблъсъка Замфирова не е карала сноуборда си, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след тренировката. Малена вече е оперирана в болница в Чехия, но се очаква днес да бъде преместена за последващо лечение в Австрия. Чак след окончателно стабилизиране на състоянието ѝ се предвижда да бъде върната в България.

