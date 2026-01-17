Медия без
Малена Замфирова зарадва Банско с място в Топ 4

Тервел Замфиров се нареди 5-и, а Радослав Янков е 10-и в първия ден от сноуборд уикенда в Пирин

Днес, 14:23
Малена Замфирова е устремена към финала в Банско по време на днешното състезание за Световната купа в алпийските дисциплини на сноуборда.
За трети път в крехката си кариера Малена Замфирова стигна до 1/2-финалите на състезание за Световната купа по алпийски сноуборд. 16-годишната тийнейджърка от София зае 4-то място в паралелния гигантски слалом в Банско и зарадва над 2000 зрители на Бъндеришка поляна.

Замфирова даде трето време в квалификацията на пистата "Алберто Томба", след което преодоля две опонентки в схемата на директните елиминации в Топ 16. На 1/8-финалите българката беше по-бърза от китайката Гун Найин, а на 1/4-финалите се справи и с канадката Орели Моасан. На 1/2-финалите и в малкия финал обаче Малена допусна грешки и отпадна - съответно срещу Рамона Терезия Хофмайстер от Германия и срещу Цубаки Мики от Япония.

Така младата българска звезда намери място в Топ 4 за втори път този сезон след третата си позиция в Милин (Китай) на 6 декември и общо за трети път след сензационното си второ място в Криница (Полша) на 2 март 2025 г. Победителка при жените в Банско стана Хофмайстер, която във финала победи полякинята Александра Крол-Валас.

При мъжете днес България имаше двама свои сноубордисти в Топ 16. Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите и зае 10-о място в крайното класиране, а Тервел Замфиров приключи участие на 1/4-финалите и се нареди 5-и. Третият наш състезател с квота за олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Александър Кръшняк, не успя да преодолее квалификациите след падане по трасето.

Победата извоюва австрийският ветеран Бенямин Карл, който в решаващата гонка изпревари канадеца Арно Годе. За третото място Джан Казанова от Швейцария се пребори с Яник Ангененд от Германия.

В неделя в Банско предстои още един паралелен гигантски слалом и при мъжете, и при жените.

Последвайте ни и в google news бутон

сноуборд, Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков

