Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пиян турист контузи тежко Малена Замфирова

Най-добрата ни сноубордистка е с множество счупвания и е откарана с хеликоптер в болница

04 Март 2026Обновена
Малена Замфирова
БФСки
Малена Замфирова

Пиян турист нанесе изключително тежки травми на най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова и я извади от състезания за дълъг период от време.

16-годишната трикратна медалистка за Световната купа е била на поредна тренировка в Шплиндлерув Млин за следващото си състезание, което е в събота, именно в този чешки зимен център. Според информацията от българската федерация по ски, Малена е била блъсната в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Инцидентът е станал в равната зона до начална станция на лифта, под ски пистата, в т.нар. "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

Замфирова е получила множество фрактури и е била откарана с хеликоптер в чешка болница. Медиците там са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането ѝ. Очаква се тази вечер Малена да бъде превозена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението ѝ. 

Пред "Дарик радио" вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев даде подробности за тежкия инцидент и разкри, че Замфирова е приела много тежко случилото се.

"Много нелеп и неприятен инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол. Тя има поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена. Много известен специалист в Грац, Австрия, ще направи операция петък, която да стабилизира бедрото. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа", каза Бобев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Малена Замфирова

Още новини по темата

Малена Замфирова стъпи за трети път на подиум за Световната купа
01 Март 2026

Само един от олимпийците ни влезе в Топ 16 на сноуборда в Криница
28 Февр. 2026

Героят Замфиров: Генетиката ми помогна да спечеля този медал
09 Февр. 2026

Тервел Замфиров спечели олимпийски бронз!
08 Февр. 2026

Банско видя двоен BG подиум в сноуборда
18 Яну. 2026

Малена Замфирова зарадва Банско с място в Топ 4
17 Яну. 2026

Четвърти български сноубордист си осигури олимпийска квота
13 Яну. 2026

Радослав Янков е 4-ти за Световната купа по сноуборд
10 Яну. 2026

Малена Замфирова влезе в Топ 8 на сноуборда в Давос
20 Дек. 2025

Малена Замфирова откри сезона с подиум в Китай
06 Дек. 2025

Шампион: Без знамето ще сме като ронини в Милано Кортина 2026

25 Ноем. 2025

Малена Замфирова е най-добър млад спортист на Европа
04 Окт. 2025

Замфирова бе спряна от легендата Ледецка
20 Март 2025

Замфирови донесоха и отборна световна титла на България
06 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?