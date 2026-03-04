Пиян турист контузи тежко Малена Замфирова

Пиян турист нанесе изключително тежки травми на най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова и я извади от състезания за дълъг период от време.

16-годишната трикратна медалистка за Световната купа е била на поредна тренировка в Шплиндлерув Млин за следващото си състезание, което е в събота, именно в този чешки зимен център. Според информацията от българската федерация по ски, Малена е била блъсната в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Инцидентът е станал в равната зона до начална станция на лифта, под ски пистата, в т.нар. "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

Замфирова е получила множество фрактури и е била откарана с хеликоптер в чешка болница. Медиците там са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането ѝ. Очаква се тази вечер Малена да бъде превозена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението ѝ.

Пред "Дарик радио" вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев даде подробности за тежкия инцидент и разкри, че Замфирова е приела много тежко случилото се.

"Много нелеп и неприятен инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол. Тя има поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена. Много известен специалист в Грац, Австрия, ще направи операция петък, която да стабилизира бедрото. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа", каза Бобев.