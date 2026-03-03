Ах, този прогресивен Румен Радев!

Ако питате ще спечели ли Румен Радев убедително изборите, то най-вероятният отговор е: да. Ако питате каква и ситуацията в момента с него, тя изглежда така: Марш, марш, с генерала наш!* И с прогресивен миш-маш. Едни хора маршируват с него към властта, други просто свикват с името "Прогресивна България" за бюлетината.

Беше ясно, че календарът изпревари Радев. Идеалното начало за дълго подготвената партия бе края на президентския мандат. Но оставката на кабинета "Желязков" и опитът за изтласкване на Делян Пеевски отвориха нужда и ниша. Такива като Андрей Рачев

почнаха да дуднат

"Сега или никога, сега или никога". Нямаше връщане назад, а за човек, създал прецедент с напускането на най-високия държавен пост, летвата за последващите действия бе безпрецедентно висока. Следва да се добави, че когато един държавен глава прави партия, независимо в мандата или след, а на вратата чукат парламентарни избори, то излагациите са неминуеми - номерът е да са малко.

Тази неблагоприятни фактори обаче при Радев бяха притъпени от обществената тема "Петрохан". Цял месец врагове, медии, хорско внимание бяха погълнати с нея, иначе щяха да разкостят (с кого, как, с този ли, а стига бе...) партийния проект. В този смисъл Радев получи подарък от случайността.

И какво в крайна сметка видяхме като първа стъпка в ЦИК сега в понеделник? Видяхме регистрация в отсъствието на Радев. Вместо него с бумаги се явиха

харизматиците Гълъб Донев и

Димитър Стоянов (бивш премиер и бивш президентски съветник). Разбрахме, че мандатоносители ще бъдат: една социалдемократическа партия, ползвана през 2021 г. под наем от ПП и дистанцирала се от ПП; втора социалдемократичска; трета партия, която е кмет-партия (Атанас Калчев, Кричим). Тая третата е приемник на варненска формация с отпаднала необходимост, създадена от мощна трибуквена групировка - през 2007 г. петомандатният днес Калчев бе избран чрез нея. Видяхме още в понеделник целият този и подобен "личностен капитал"

да се явява на маса

при патрона. Коалицията на всички им се казва "Прогресивна България". Обаче патронът наистина е само патрон, няма да е в ръководството (поне не бе съобщено). Съпредседателите Донев и Стоянов ще са редом до мандатоносителите.

Във вторник Радев чества 3 март в компанията на друг кмет, само четиримандатен - Живко Тодоров, Стара Загора, ГЕРБ. "Не трябва да оставим държавата в ръцете на търгаши", "Това е каузата на коалиция "Прогресивна България"", "Честит празник на свободата!", каза Радев. Честито! Хич няма търгаши в тази много прогресивна и твърде нова България.

Името определено изненада. Едни анализатори видяха заявка за левия Прогресивен алианс в Европейския парламент. Други - мост към ПП-ДБ и и въобще либералното. Реално името е с малко значение. Любещите и мразещите не се влияят нито от него, нито от каквото и да е -

любят или мразят

Обаче няма да е чудно, ако тия дни Радев гръмко поиска прогресивен данък (влиянието на единия Иво Христов) и нещата станат по-разбираеми.

Ако се върнем на конкретните ходове - ползвани партии за регистрация, конкретни личности, кой да отиде в ЦИК, кой на масата, коалиционното име и т.н., то решенията са или плод на гениална стратегия, невиждана и неразбираема поради прекомерно високото ѝ ниво; или са абсолютно посредствени, дилетантски. Всеки сам да си преценя кое от двете.

* Марш, марш, с генерала наш!" е част от припева на "Шуми Марица"