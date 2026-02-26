Медия без
Комисията по досиетата ще проверява кандидатите за депутати с трите имена и ЕГН

Днес, 17:33

На второ четене парламентът прие комисиите, които регистрират кандидатите за участие в изборите, да предоставят на Комисията по досиетата точно определена информация, в която да посочват трите имена, ЕГН и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са издигнати бъдещите депутати.

Приетата промяна в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е по предложение на депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Причината за изменението в закона, пише Димитров в мотивите си, е, че през юни 2024 г. по време на тогавашните предсрочни парламентарни избори ЦИК първоначално е изпратила до комисията по досиетата празен лист, а след това и непълни данни за кандидатите за народни представители. Това е попречило на комисията да провери кандидатите. Предложението, което Димитров прави с този законопроект, цели да конкретизира ясно задължението на комисиите, които регистрират кандидатите за членове за участие в различни избори.

 

