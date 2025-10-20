На човек от "Възраждане" в Пазарджик са надписани 114 преференции

На един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции, а Централната избирателна комисия (ЦИК) се мъчи да разбере защо и как. Това се разбра днес сутринта. Следобед пък стана ясно, че иде реч за листата и кандидат на "Възраждане". Ще има промяна в имената, обявени за избрани. Все още не е известно публично как точно се е случило надписването. При повторното броене е установено, че проблем има и в листата на ГЕРБ.

ЧУДЕНЕ

Снощи темата е разисквана на извънредно заседание на ЦИК. "Не знам какви ще са последиците. Нещо недопустимо, но факт", коментира пред БНР секретарят на комисията Севинч Солакова. "Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Не си спомням на български избори да има толкова нагла фалшификация на резултати от гласувания", смята и зам.-председателят Цветозар Томов.

Извънредните избори за общински съвет се проведоха на 12 октомври. Малко след вота в ЦИК постъпват данни от "Информационно обслужване", че при резултатите на един от кандидатите са вписани 114 допълнителни преференции. Това е засечено от повторната обработка на протоколите, като се твърди, че проблем със секционните няма. "Информационно обслужване" прави вътрешна проверка какво е станало в изчислителния център. "Получихме уверението на изпълнителния директор на "Информационно обслужване", че той е сезирал прокуратурата", коментира другият зам.-председател на ЦИК Росица Матева. ЦИК очаква днес отговор от Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик. Иска и да разбере какво е показала проверката на "Информационно обслужване".

Самата ОИК до днес бе взела три решения по казуса, става ясно от сайта ѝ. Взети са вчера. С едното се анулират приемо-предавателни разписки с погрешно въведени данни за 19 секционни протокола. Определени са лицата, които наново да диктуват данните. Но явно при повторното въвеждане се допуснати грешки с 2 разписки, защото с другите две решения те се анулират. При едното от решенията на ОИК става ясно, че с верните данни се променя и състава на новоизбрания общински съвет.

ПО-КОНКРЕТНО

Пак БНР съобщи, че кандидат-съветникът е Христо Вълков от партия "Възраждане". Изместил е Ася Павлова Фиткина - Спасова. "Днес ще вземем решение за промяната в подреждането на кандидатите и обявяването на избраните такива", е цитиран председателят на ОИК Стефан Димитров. На въпрос кой е направил въвеждането на данните, Стефан Димитров отговори: "Приемането е осъществявано от един от членовете на ОИК, а именно - Васил Стефанов, който е от същата квота, от която са и двамата кандидати". Но Димитров не посочи дали става въпрос за съзнателна манипулация: "Като председател на административен орган не мога да го кажа. С въпроса ще се занимава Прокуратурата на Република България".

ОЩЕ ИЗНЕНАДИ

При повторното въвеждане на данните е установено, че рокада ще има и при ГЕРБ. Борис Владов изпреварва Радка Кежева с един глас. Резултатът бе поравно при старите данни и се тегли жребий кой да е съветник - спечели го дамата.