ЦИК и правителството се скараха за параваните на изборите

И на тези избори няма да има стандартизирани паравани за гласуване във всички секционни избирателни комисии. Това каза в "Лице в лице" по Би Ти Ви говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева, въпреки че преди броени дни анонсите бяха в противоположна посока.

"Буквално преди да дойда в студиото получихме писмо от служебния премиер Андрей Гюров, че параваните за гласуване са елемент от оборудването на секционните избирателни комисии и те са отговорност на общинските администрации. Това е отговорът, който получавахме от всички предходни Министерски съвети от 2022 г. до момента", каза Матева. "Този диалог го водим от декември 2022 г. До момента не сме срещнали разбирането, че трябва да бъде възложено централизирано от Министерски съвет", обясни тя.

Изказването й изглежда необяснимо на фона на изявление от преди няколко дни, което дойде след среща на Нейкова с премиера. В него се твърдеше, че на работна среща служебният премиер Андрей Гюров и председателя на ЦИК Камелия Нейкова са се договорили да има "стандартни паравани във всички изборни секции, така че те да са еднакви във всички градове и села, където се провеждат избори".

Матева уточни, че преди да получат отказа, е получила уверението на Андрей Гюров, че ще направи всичко възможно и ще бъдат изработени такива паравани по размерите, които ЦИК е предложила в своето решение. "Всеки път ЦИК е настоявала пред съответния МС да бъдат изработени паравани и да бъдат осигурени за секционните комисии. Този въпрос все още не е решен", допълни тя.

По думите на Матева част от общините са си изработили и доставили паравани, но те са много малка част от 265-те общини в страната.

Видеонаблюдение

"Видеонаблюдението също е отговорност на МС. До момента осигуряването на видеонаблюдение е възложено на „Информационно обслужване“ и дали ще остане е решение на МС. Материално-техническото обезпечаване на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт - химикалките, параваните, кутиите за гласуване, листовете хартия и изборните книжа и т.н.", уточни говорителят на ЦИК.

От ЦИК са предложили на МС и да бъдат доставени на секционните избирателни комисии два различни по цвят чувала, за да може в единия да бъдат прибрани изборните книжа, а в другия да бъдат прибрани останалите материали като химикали, хартия за опаковане и т.н. Причината е да не се случи отново бюлетини да попаднат в грешния чувал поради грешка на секционните избирателни комисии.