Управляващата партия спечели изборите в Косово

Илияна Димитрова

Партията на премиера на Косово Албин Курти – лявото националистическо Движение "Самоопределение" (LVV) получава 45 процента подкрепа, показва първи екзитпол след парламентарния вот днес, цитиран от новинарската агенция "Економия онлайн" и БТА.

На следващо място екзитполът на UBO подрежда дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза с 22 процента подкрепа, следвана от 15,6 на сто за дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику и 5,3 за десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на бившия премиер Рамуш Харадинай.

Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово.

Изборният ден приключи в 20:00 ч. българско време. Към 17:00 ч. местно време (18:00 ч. българско) правото си на глас бяха упражнили близо 760 хиляди души, или 38,01% от имащите право на глас, съобщава вестник „Коха диторе", цитиран от БТА. По-висока е активността в северните косовски общини, предимно населени със сърби, където към 17 ч. бяха гласували 47 процента, докато в Прищина до урните отидоха около 43 на сто.

Председателят на ЦИК информира, че в шест места за гласуване не е имало електричество. Другаде са установени бюлетини с преференции, върху които има знаци. 3% от секциите са отворили със закъснение, има 13 случая на заснемане на бюлетини от гласоподаватели и даже има арестувано едно лице.

Право на глас имат общо 2 076 290 косовски граждани, като 1 999 204 от тях са гласоподаватели на територията на Косово, а 77 086 души са регистрирани за гласуване в чужбина (в дипломатически представителства или по пощата).

До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори през февруари доведоха до институционален и политически блокаж. Политическите партии тогава не успяха да съставят правителство. Сега 24 претенденти се бориха за вота на избирателите - 18 политически партии, три коалиции, две граждански инициативи и един независим кандидат - с общо 1180 кандидати.

Липсата на яснота за евентуална бъдеща коалиция създава опасения за нова политическа криза. Вотът се провежда в условия на прекъснат диалог със Съединените щати, които Прищина смята за свой основен партньор и съюзник.