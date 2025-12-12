Асен Василев призова гражданите да охраняват изборите

Две задачи пред ПП-ДБ и протестиращия площад очерта Асен Василев тази вечер в предаването "Панорама" по БНТ. Едната - опазване на честността на предстоящите избори, с което трябва да се заемат гражданите. Втората - ПП-ДБ да спечели пълно мнозинство на вота.

По първата цел Василев спомена извънредните избори през октомври в Пазарджик, където хората снимаха с телефони купувачи на гласове, правиха включвания в интернет, извършиха "граждански арест", докато дойде полицията и т.н. Цялата тази активност опазила изборите. Василев разясни, че ПП-ДБ иска промени в изборното законодателство, също вътрешният министър да гарантира вота... - но едва ли ще се случи - затова с честността следва да се заемат гражданите.

Втората цел Василев сравни с 1997 г., когато след знаменити протести ОДС увеличава над два пъти групата си в парламента и печели мнозинство. Само чрез пълно мнозинство можели да се извършват истински реформи. Думите на Василев бяха в отговор на въпрос с кого ще се коалира ПП-ДБ, след като аритметичните сметки засега не изключват враговете. Лидерът на ПП даде да се разбере, че опитът от коалициите е горчив, затова поиска пълна подкрепа от площада. В същото време в началото на разговора призна: "Нямаме илюзии, че хората са на площада заради нас".

За президента Василев каза, че в момента той върши работата си по конституция - свиква консултации, ще назначи служебен кабинет. В същото време Василев гарантира, че не харесва позициите на Румен Радев в полза на БРИКС и други подобни. Координация с Радев не била извършавана.

Според Василев няма технически или финансови пречки еврото да стартира от 1 януари. Превалутирането щяло да бъде извършено и при удължения стар бюджет.