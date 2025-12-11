Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Gen Z вярват на ТикТок, Инстаграм и че са различни от родителите

Днес, 10:05

За какво е протестът? Докога трябва да продължи? Може ли лидерите му да изневерят на протестиращото множество? Днешните млади по-различни ли са от предишните млади? А може би... въобще не са? Къде има повече лъжи - в "ТикТок" и "Инстаграм", или пък в телевизиите и другите традиционни медии?

Тези въпроси зададе наш екип на представители на поколението, наричано Gen Z, напълнило през последните седмици площадите на България. Изводите от импровизираната ни социология са, че младите протестиращи виждат себе си като по-борбени от своите родители, по-разкрепостени; считат, че социалните мрежи много повече отразяват истината, отколкото традиционните медии - "цензура" е дума, на която те не искат да са жертва; писнало им е да ги лъжат, крадат; протестът и промяната винаги носят добро (най-малко поука), а гражданската енергия следва да не угасва и занапред.

Още: "Хора с болни амбиции ни управляват, гонят ни от държавата". "България не може да бъде управлявана от мафията!". "Искаме правителството да падне!". "Свикнали сме на свободата. Свикнали сме да изискваме това, което ни се полага". "България има нужда от нас!".

"Всяко поколение си има момент. Просто сега е тяхното време, техният момент", коментира политологът Светлин Тачев. Той счита, че днешните протести са продължение на вълненията от 2020 г. "Забравя се, че и тогава се говореше абсолютно същото - за участието на многото млади хора", коментира Тачев. Според него с исканията си тези протести се много по-различни от всички предишни след 1989 г.

Гледайте видеото на Диян Божидаров!

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Gen Z, млади, младежи, млади хора, протести, протест

Още новини по темата

Тази вечер в София след протеста няма да има шествие
10 Дек. 2025

Здравният бюджет вдигна на бунт и националните синдикати
10 Дек. 2025

Адвокати към протеста: Помнете номерата на полицаите насилници
10 Дек. 2025

Отряд "Кобра" търси в "Люлин" кой финансира провокаторите
09 Дек. 2025

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Gen Z: През живота си не сме виждали друго освен модела "Пеевски-Борисов"

06 Дек. 2025

Николай Денков: Имам данни, че токът на 1 декември е спрян умишлено
06 Дек. 2025

Над 70% от българите подкрепят протестите срещу кабинета
04 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

Радев се опита да яхне протеста
02 Дек. 2025

МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите
02 Дек. 2025

Кабинетът "Желязков" няма намерение да подава оставка

02 Дек. 2025

ГЕРБ-младежи се представиха за жертва на омразата
02 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?