Gen Z вярват на ТикТок, Инстаграм и че са различни от родителите

За какво е протестът? Докога трябва да продължи? Може ли лидерите му да изневерят на протестиращото множество? Днешните млади по-различни ли са от предишните млади? А може би... въобще не са? Къде има повече лъжи - в "ТикТок" и "Инстаграм", или пък в телевизиите и другите традиционни медии?

Тези въпроси зададе наш екип на представители на поколението, наричано Gen Z, напълнило през последните седмици площадите на България. Изводите от импровизираната ни социология са, че младите протестиращи виждат себе си като по-борбени от своите родители, по-разкрепостени; считат, че социалните мрежи много повече отразяват истината, отколкото традиционните медии - "цензура" е дума, на която те не искат да са жертва; писнало им е да ги лъжат, крадат; протестът и промяната винаги носят добро (най-малко поука), а гражданската енергия следва да не угасва и занапред.

Още: "Хора с болни амбиции ни управляват, гонят ни от държавата". "България не може да бъде управлявана от мафията!". "Искаме правителството да падне!". "Свикнали сме на свободата. Свикнали сме да изискваме това, което ни се полага". "България има нужда от нас!".

"Всяко поколение си има момент. Просто сега е тяхното време, техният момент", коментира политологът Светлин Тачев. Той счита, че днешните протести са продължение на вълненията от 2020 г. "Забравя се, че и тогава се говореше абсолютно същото - за участието на многото млади хора", коментира Тачев. Според него с исканията си тези протести се много по-различни от всички предишни след 1989 г.

Гледайте видеото на Диян Божидаров!