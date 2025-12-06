Николай Денков: Имам данни, че токът на 1 декември е спрян умишлено

Имам високодостоверна информация, че подстанцията "Рила" на Енергопро в Борисовата градина е умишлено запалена с бензин, за да угасне токът, съобщи пред Нова тв акад. Николай Денков, зам.председател на ПП. "Целта да се създадат размирици по време на протеста на 1 декември е очевидна. Централната част на бул. "Васил Левски" потъна в тъмнина, когато шествието потегли от Ларгото. Това и стана причината да променим маршрута на шествието и да тръгне по бул."Дондуков" вместо по бул."Левски" и "Патриарх Евтимий" към централата на ГЕРБ в НДК. Пожарът в подстанцията трябва да се разследва. Някой е знаел къде да запали кабелите, за да спре там токът. Източникът ми е много достоверен", заяви Денков и припомни колко пъти организаторите са предупредили в деня на протеста, че ще има провокации. Когато спира токът, провокаторите излизат от страна на стадион "Васил Левски" и се включват в шествието.

"За следващия протест, (насрочен за 10 декември от 18 часа), правим всичко възможно да подадем информация на СДВР и на общината. Отново очаквам провокации, защото ми се струва, че Пеевски, който се прави на много силен и на незаобиколим, е всъщност много уплашен", каза Денков.

На въпрос с кого биха управлявали ПП, ако се стигне до избори, и евентуално бъдещата партия на Румен Радев би ли им била партньор, Денков каза, че изцяло зависи от хората, които ще излязат да гласуват. "След тези два протеста България е вече съвсем различна. Това поколение, което досега стоеше отстрани, разбра, че от него зависи неговото бъдеще. Но всичко зависи дали ще излязат да гласуват. Радев ще ни бъде политически опонент. Неговият път е различен от нашия. За нас има два политически стълба - единият е България е Европа и колкото повече участва във вземането на решения, толкова по-добре. Второто - ще се борим с корупцията докрай. Тези две неща определят кои са нашите избиратели", заяви Денков. По повод думи на Бойко Борисов, че търсел непрекъснато Пеевски, академикът отново каза, че никога не е търсил Пеевски за каквото и да е било. "Напротив, Пеевски се обаждаше непрекъснато, опитвайки се да се решат негови неща. Понеже не му се получаваше номерът, затова бутна правителството при ротацията. Казвам пак - никога повече няма да имам нищо общо с Пеевски и Борисов в политиката. Освен да сме политически противници. Ако ме видите да си престъпя думата, веднага напускам политиката", заключи Денков.

Протести

Очертава се "зимата на нашето недоволство", младото поколение на площада иска оставка и ние трябва да се съобразим. Това заяви за БТВ заместник-председателят на парламента и председател на ДСБ Атанас Атанасов.

Той призна, че на масовата антиправителствена демонстрация в София е бил до 22 ч. и не е отишъл пред централата на ДСБ.

"Очаквах да се случат тези провокации и на моята възраст не ми беше мястото там. Видях провокаторите с черните качулки още долу на площада. Всичко това беше организирано. Попитах министър-председателя дали му е докладвана информация от ДАНС за провокатори, които са се врязали с политическа цел на този протест, той каза, че не му е. Или не казва истината, или е изолиран от информационните процеси“, коментира Атанасов.

Атанасов е категоричен, че ново правителство в рамките на съществуващия парламент е невъзможно. "От БСП коментират пред мен "на Борисов много лесно му омекват коленете". Те са абсолютно недоволни. Очертава се ситуация за "зимата на нашето недоволство", месеци наред ще има протести. Този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново в него, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците“, каза Атанасов.