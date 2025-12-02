Сарафов се отказва от делото за избора си за главен прокурор

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, е оттеглил жалбата си пред Върховния административен съд, благодарение на която казусът с прекратената процедура за избора му за титулярен главен прокурор беше вдигнат до Конституционния съд. Това се вижда в електронното деловодство на съда, който вчера е прекратил делото.

ВАС поиска да бъде обявена за противоконституционна забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

ВАС са изпратили определението си до Конституционния съд. Предстои да се разбере обаче как ще постъпи КС по конституционното дело.

Подробности за делото в КС си припомнете тук:

КС едва сега започва да обсъжда делото "Сарафов" Конституционният съд едва тази седмица за първи път ще обсъди делото "Сарафов", научи "Сега" от свои източници. В близките седмици не може да се очаква решение по този щекотлив казус. Дело №5/2025 г. виси пред КС от април т. г.

Очаквайте подробности.