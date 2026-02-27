Медия без
Съдия Мирослава Тодорова: Сарафов урони престижа на правосъдието

Крайно време е ВСС да престане да упорства и да избере нов и. ф. главен прокурор, добави тя

Днес, 19:36
Съдия Мирослава Тодорова
БГНЕС
С изказването си за случая "Петрохан" Борислав Сарафов урони престижа на правосъдието, каза тази вечер пред bTV съдия Мирослава Тодорова. 

"Господин изпълняващият функциите главен прокурор създаде голямо напрежение в обществото, като в началото на едно разследване изрази емоционално една версия с, да кажем, свръхобразна реторика – за случая "Петрохан" става въпрос". По думите ѝ изказването на Сарафов до голяма степен е уронило авторитета на правосъдието: "Хората започват да си мислят дали ние сме компетентни обективно да свършим една работа, т.е. да разследваме, така че без да имат предварителна нагласа, докъде трябва да стигнат, да установят истината".

Тя се извини на всички близки на жертвите на трагедията за този "недопустим подход". Според Тодорова достойният изход от тази ситуация е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор.

Мирослава Тодорова се позова на решения на Върховния касационен съд, както и на преобладаващия брой апелативни съдилища, според които Сарафов вече не може да изпълнява правомощията на главен прокурор. "След като не може законно да бъде упражнявана тази власт, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви фактически задачи, които не са свързани с естеството на функцията", коментира тя. Тодорова припомни и оттеглянето на Иван Гешев от поста с думите "случаят приличаше на сблъсък между две улични банди. Като се вземе предвид и това, което се чуваше в записите, може да се окаже, че и оттеглянето им не зависи от тях", добави съдията.

По думите ѝ страната се намира в много тежка конституционна криза, тъй като редица органи са с изтекли мандати. Докато няма новоизбран Висш съдебен съвет, прокурорската колегия може да избере нов временен ръководител на прокуратурата. Мирослава Тодорова отхвърли аргумента, че честата смяна на временния ръководител би била проблем: "Не виждам нищо драматично в това, защото прокурорите във Върховна касационна прокуратура са около 100 и винаги ще има прокурори, които могат да изпълняват тези функции".

Съдия Мирослава Тодорова е готова да разследва Сарафов
Само 12 съдии са се съгласили да бъдат специален прокурор за разследване на главния и неговите заместници. Това е резултатът от допитването до всички магистрати, които отговарят на законовите изисквания да заемат тази длъжност.
СЕГА
25 Ноем. 2025
Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото
Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки постановлението на върховния съд, че няма легитимност за това, е поискал отвода на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд по дело, свързано с него самия и архива на Петьо
СЕГА
14 Окт. 2025

 

Мирослава Тодорова, Борислав Сарафов

