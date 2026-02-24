Прокуратурата се мобилизира срещу разприказвал се магистрат

стопкадър Елица Калпачка не обяснява в позицията си защо не е надигнала глас срещу Владимир Николов по-рано. На снимката - Николов в студиото на "Сега".

Прокуратурата впрегна ресурс срещу бившия окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов, който от няколко дни коментира авторитарния стил на управление в институцията, настоява, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор, защото е "токсичен" и няма легитимност на поста.

Всички твърдения за административен натиск върху прокурори, на практика се отхвърлят без проверка.

Елица Калпачка

В опровергаването на Николов, който е бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), се хвърли и самата организация, както и лично новата ѝ шефка, а отскоро и районен прокурор на Благоевград Елица Калпачка.

Тя прати своя позиция до медиите за времето, през което Николов оглавяваше АПБ. "Няма да мълча, когато името на АПБ се използва като декор за лична драма и самореклама. АПБ не е фон и не е трамплин за нечии амбиции", започва Калпачка.

Тя разказва, че по времето на Николов асоциацията не се е управлявала колективно от Управителния съвет, а еднолично от него, тя е била превърната в личен инструмент и в този период е изглеждала най-зависима. Калпачка казва, че Николов бил "възприеман като един от най-близките до Иван Гешев и като човек, който черпи тежест от тази близост, и я експлоатираше за шеметната си кариера". Всъщност настоящият представящ се за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, също минаваше за един от най-близките на Гешев. Николов обаче е обвинен в " кариерен слугинаж".

Калпачка защитава и присъствието на Сарафов по време на изборите за ново ръководство на асоциацията, въпреки че той самият не е член. "Изборът беше по устав, пред Общото събрание. Главният прокурор си тръгна преди гласуването", пише тя.

Прокурорката казва още, че като член на УС през периода на председателството на Николов е ставала "свидетел на ужасно много нарушения", за които има документални следи. Вече била направена проверка, която завършила с докла. "Владимир Николов може да сменя ролите и господарите си, но не може да изтрие следите си", завършва прокурорката.

Междувременно в същия дух пред bTV се изказа и зам.-председателката на асоциацията и зам.-градска прокурорка Десислава Петрова, която в момента минава за един от приближените на Сарафов.

Тя отказа да коментира дали Сарафов законно стои на поста изпълняващ функциите главен прокурор, но пък разви тезата, че трябва да се чака произнасянето на Конституционния съд по питането противоречи ли на основния закон да има ограничение от 6 месеца за изпълняващ функциите.

Вчера прокуратурата пусна на сайта си и подробности за дисциплинарното производство, заради което Николов беше махнат от ръководния пост на Окръжната прокуратура в Плевен. Той се закани да обжалва и вече е атакувал пред Върховния административен съд предварителното изпълнение на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за наказанието.

