Хората на Сарафов натискат случаят му да влезе в евродоклада за България

БГНЕС Борислав Сарафов няма публични изяви напоследък, но Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се хвърлиха да защитават правото му да е изпълняващ функциите главен прокурор.

Гилдийните организации на прокурорите и следователите, които са приближени до продължаващия да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, настояват случая му да влезе в следващия Доклад за върховенството на закона в България.

Магистратските организации се жалват от "недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу независимата съдебна власт, в частност Висшия съдебен съвет и Прокуратурата на Република България". Напрежението възникна заради Сарафов, който не сдаде поста изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли м.г., когато изтекоха шестте месеца от влизането в сила на промени в Закона за съдебната власт. Те регламентираха, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор и шеф на върховен съд повече от 6 месеца. Сарафов е такъв от юни 2023 г., но шестте месеца му се брояха от влизането в сила на закона. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче изтълкува, че той важи от следващия изпълняващ функциите, а Сарафов може и да е вечен. Изборът на титуляр е блокиран, защото ВСС с изтекъл мандат не може да избере такъв. И макар и да има произнасяния на Върховния касационен съд, че Сарафов няма легитимност като главен прокурор след 21 юли, той и до днес е на поста. И това твърде вероятно да влезе в доклада на Европейската комисия, но не в смисъла, в който очакват Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите, а вероятно и самият Сарафов.

Гилдийните организации сега реагират бурно на позициите на ПП-ДБ, че със Сарафов не може да има честни избори, и че "една групичка хора, която козирува на Пеевски, узурпира прокуратурата". Коалицията призова Прокурорската колегия на ВСС да изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Организациите на прокурорите и следователите, без да назовават Сарафов, намират това за натиск и намеса в работата на съдебната власт.

Те обявиха, че са сезирали по темата председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на Европейския парламент Роберта Мецола, еврокомисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт, Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), Консултативния съвет на европейските прокурори, генералния секретар на Международната асоциация на прокурорите, както и до Европейската мрежа на прокурорите по околна среда (ENPE).

Организациите припомнят, че Народното събрание не изпълнява своето конституционно задължение да избере нов състав на Висшия съдебен съвет и затова настоящият действа с мандат, изтекъл през октомври 2022 г., за да не се допусне институционален вакуум и блокиране на съдебната система. Организациите смятат, че като се напомня, че Сарафов няма право да е изпълняващ функциите главен прокурор, това "създава риск от блокиране на наказателни производства, от дестабилизиране на съдебната система и от подкопаване на общественото доверие, като в същото време обслужват единствено тясно партийни интереси и краткотрайна политическа видимост".

Те определят като манипулативно внушение твърдението, че Сарафов узурпира властта и заема поста незаконно, като изобщо не коментират редицата отсъждания на различни съдилища, че той не е легитимен главен прокурор след 21 юли. И призовават Прокурорската колегия да си брани позицията, че Сарафов може да е вечен временен главен прокурор.

В този контекст е добре да не се забравя, че когато беше в България през декември европейският главен прокурор Лаура Кьовеши не предвиди в програмата си среща със Сарафов, явно давайки си сметка, че той няма легитимност на поста, който заема. Той пък излезе в отпуск за 3 дни и така си спести да се засече с Кьовеши на официалното откриване на новия офис на европейската прокуратурата в София, което беше поводът да визитата ѝ.