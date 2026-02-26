ВСС благослови Сарафов да бъде вечен временен главен прокурор

Борислав Сарафов може да стои вечно на поста главен прокурор, без да е избиран за това. Това е резултатът от 6-часовото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, свикан днес от министъра на правосъдието Андрей Янкулов с единствена точка в дневния ред - избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Шестте часа заседание обаче не бяха посветени на дискусия по същество. До такава изобщо не се стигна, защото всичко се удави в дебата кой е компетентен да се произнесе по предложението на министъра - Пленумът на ВСС или Прокурорската му колегия. Позицията на ПК е ясна - законовото ограничение от 6 месеца, в което някой може да е и.ф. главен прокурор не важи за Сарафов, защото той е заварено положение към януари 2025 г., когато влезе в сила тази норма.

Мнозинството в съвета обаче се обедини около тезата, че колегията е компетентна да се произнесе по предложението на министъра. И то беше препратено към нея, което изглежда прави съдбата му предизвестена. Още повече, че тонът беше зададен от Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията днес. Той вкара сюжета, че колегията може да реши да чака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

Атанаска Дишева, която е част от Съдийската колегия на съвета и единствена застъпи тезата, че Пленумът трябва да се произнесе, обобщи дебата - остана усещането, че сме го ударили на молба към Прокурорската колегия да вземат да преосмислят решението си.

Тя подчерта, че се оказва, че "временният" главен прокурор е в много по-благоприятна ситуация от титуляра. "Временният" мандат може за е много по-дълъг от 7 години, Прокурорската колегия не го сменя, не може да се проведе процедура по прекратяване на мандата, защото мандат няма, не може да бъде проведено дисциплинарно производство. "Няма механизъм, по който заемащият длъжността главен прокурор да бъде сменен", заключи тя.

После предложи няколко варианта за бърза проверка легитимен ли е Сарафов. Първият е да сезира Народното събрание с искане за сваляне на депутатски имунитет. "Сигурна съм, че има преписки", каза тя. Другото предложение е да се опита да сезира Конституционния съд, а третото - да се обърне с някакъв въпрос към Върховния касационен съд.

Предисторията

Министър Янкулов свика заседанието с мотив, че Сарафов не е легитимен главен прокурор след 21 юли м.г. В този смисъл е и тълкуването на Върховния касационен съд, с което Сарафов просто отказа да се съобрази.

Преди заседанието пред сградата на ВСС беше насрочен и протест. (От БОЕЦ предаваха на живо тук.) Гражданите призоваха кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов. Протест имаше и снощи.

Демонстрация имаше и пред вратата, водеща към коридора, в който се намира кабинетът на Сарафов. "Сарафов, вън!" и "Арест за Сарафов", скандираха присъстващите, докато десетки полицаи охраняваха вратата.

"Във вече близо тригодишния си нелегитимен "фактически мандат" Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е "ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура", пише министър Янкулов в мотивите си.

Всички членове на съвета, освен Светлана Бошнакова, днес се явиха за заседанието, така че кворум имаше.

В началото на заседанието Янкулов каза на членовете, че България е изправена пред доста тежка криза на правовата държава, породена от това, че фактически изпълняващият длъжността главен прокурор е на поста си в нарушение на закона. "Прокуратурата е изключително зависима от фигурата на главния прокурор. Той трябва да следи за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори. Той има доста голяма власт, която го поставя в центъра на упражняването на сериозни правомощия по управлението на прокуратурата. И когато съществува такъв проблем с фигурата на главния прокурор, това се отразява не само върху прокуратурата, но и върху цялата правосъдна система", подчерта министърът.

"Затова не могат да се намерят аргументи, че личността на Сарафов е толкова изключителна, че се налага той да продължава да заема този пост", посочи още Янкулов.

И припомни двете ключови заявки на Сарафов. Първата е да извади прокуратурата от калния терен на политика. "Събитията не доказаха изпълнението на тази заявка", каза министърът. Втората заявка - пое отговорност пред Пленума, че ще направи всичко, зависещо от него за разплитане на мрежата "Осемте джуджета". "Нищо не беше изяснено, никаква информация не беше дадена", посочи министърът.

Вчера българското правосъдие получи поредният доста сериозен имиджов удар, продължи министърът, сочейки българския европейски Теодора Георгиева, за която вчера европейската прокуратура обяви, че са установени сериозни нарушения.

Първоначално никой не искаше да вземе думата. Тогава Атанаска Дишева предложи министърът да номинира някого за изпълняващ функциите и да се гласува.

Това разбуди членовете на Прокурорската колегия. Първи думата взе Огнян Дамянов, за да обясни как колегията, а не пленумът трябва да вземе решението. "Не разбирам как човек, който ще е назначен за 6 месеца, може да предложи цели и стратегия", каза Дамянов. Допълни, че ако времевото ограничение действало през юни 2023 г., когато Сарафов станал и.ф., "сега трябваше да избираме шести изпълняващ функциите" и попита дали това пък е търпимо за правовата държава. Той предложи предложението на министъра за нов и.ф. да бъде препратено към колегията.

Дишева репликира, че компетентността е на Пленума - това е правната и житейска логика. И припомни, че точно Пленумът избира главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Не може да поставяме на една плоскост т.нар. трима големи в съдебната власт и който и да е друг административен ръководител. Не могат да се поставят и на равни нога според правомощията им главния прокурор и шефовете на двете върховни съдилища. Вечният "временен" мандат на Сарафов "е не просто уронване на устоите на правовата държава, а съучастие в нейното доунищожаване", каза още тя.

Вероника Имова от Съдийската колегия обаче говори как дългото стоене на Сарафов на поста не е проблем. Но с това се отвличало вниманието на обществото от истинските проблемите - "високи цени, инфлация, проблеми в здравеопазването". И тя смята, че не Пленумът, а колегията трябва да реши да смени ли Сарафов. Това сочело "граматическото и логическо тълкуване на нормите". Тя разви теорията, че нормата за шестте месеца не е в обществен интерес. Защото законодателят не може да нарушава принципа за непрекъснатото функциониране на органа на държавна власт и освен това била създадена intuitu personae (с оглед на личността).

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова Прокурорската колегия да преосмисли решението си, с което е определила Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Тя припомни как актовете на ВКС, че Сарафов няма легитимност като главен прокурор са останали без последици и непризнати от него. А че накърненият с това престиж на върховната инстанция не е бил защитен от нито една институция.