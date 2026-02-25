Прокурори въстанаха в защита на разприказвал се срещу Сарафов магистрат

Илияна Кирилова 15 прокурори са малко на фона на членската маса на асоциацията, но демонстрацията им е сериозна на фона на случващото се в прокуратурата.

15 членове на Асоциацията на прокурорите в България от различни прокуратури в страната въстанаха в защита на бившия председател на организацията и наскоро махнат дисциплинарно от поста окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов.

Критиките на Николов към ръководството на прокуратурата, разказа му за административния тормоз, на който се подлагат някои магистрати, както и мнението, че Борислав Сарафов е незаконен главен прокурор, доведоха до остра декларация на настоящата шефка на асоциацията Елица Калпачка срещу него самия. Вчера тя излезе с позиция, в която го обвинява в кариерен слугинаж, кори го, че е защитавал Иван Гешев и намеква за нередности в асоциацията по негово време.

Предизвикани от Калпачка, днес 15 прокурори застават с имената си в защита на своя колега. Това на практика е безпрецедентно събитие в живота на прокуратурата, където по принцип властва строгата йерархичност и различно мнение от това на ръководството не се поощрява.

Магистратите пишат, че са несъгласни с персоналната атака срещу Николов. Припомнят, че конвенцията за правата на човека гарантира, че всеки, включително прокурорите, има право на свобода на изразяването и на мнение. "Нещо повече, съгласно Устава на Асоциацията на прокурорите в България, една от основните ѝ дейности е да оповестява мненията и исканията на прокурорите, да пази техните законни права и интереси, а Управителният съвет има задължението да защитава трудовите и лични права на членовете", се казва в отвореното им писмо.

Прокурорите смятат, че ръководството на асоциацията трябва да има висок праг на търпимост на критика. "Конкретната, ожесточена и лична атака спрямо член на Асоциацията на прокурорите, изразил свое мнение и позиция, е не само израз на ограничение на демократичните ценности, но и нарушение на устава, като основателно повдига въпроса чии интереси защитава на практика Управителният съвет със становището си от 21 февруари 2026 г.", пишат те.

Магистратите обръщат внимание, че критиките към Николов идват 10 месеца след като той вече не е начело на асоциацията, едва след като е изразил мнение и позиция пред медиите.

Те отправят и 4 въпроса към ръководството на организацията, в която членуват:

Какви "редица нередности, което пораждат основателни съмнения за допуснати правонарушения" са констатирали и кога? В рамките на каква проверка (ревизия, одит) са установени тези обстоятелства, от кого е извършена, от кого е назначена и на какво правно основание. Предприели ли са по повод тези "нередности" законови действия? Ако не са, по каква причина. И защо едва сега тези данни се изнасят в публичното пространство и не са съобщени на членовете на съсловната организация.

Магистратите настояват, освен за отговори, и за това становището им да бъде огласено на сайта на асоциацията.

Подписи под становището са сложили Ивайло Илиев, Ралица Първанова, Гинка Чинова, Иво Радев, Дияна Илиева, Николай Пачевски, Владимир Радоев, Мирослава Митева,

Мария Георгиева, Даниела Методиева, Веселина Николова, Георги Балков, Борислава Александрова, Ивайло Тодоров, Виолета Ангелова.

Интервюто на "Сега" с Владимир Николов вижте тук: