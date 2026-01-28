Шефката на прокурорската асоциация получи повишение

Шефката на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка беше избрана за районен прокурор на Благоевград днес. Кандидатурата ѝ, която беше без конкуренция, беше подкрепена единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Калпачка е завършила "Право" в Югозападния университет. Кариерата ѝ започва като полицейски инспектор и дознател, а в съдебната система влиза през 2009 г. като младши прокурор в Петрич. От 2012 г. е районен прокурор в Благоевград, като 5 години по-късно става зам.-районен прокурор.

Тя оглави Асоциацията на прокуратурата през пролетта на м.г. с благословията на Борислав Сарафов, който по това време все още законно заемаше поста и.ф. главен прокурор.

По време на обсъждането на кандидатурата на Калпачка днес, кадровиците не пестиха хвалби, става ясно от разказа на "Лекс" за заседанието на колегията. Калпачка беше определена като "сърцат прокурор", темпераментен, амбициозен, енергичен, а Евгени Иванов заяви, че тя "доста често не спазва работното време", като поясни, че е на линия и през почивните дни, и извън работно време.

След изслушването, Георги Кузманов заяви, че Калпачка е демонстрирала задълбочено познаване на проблематиката в района. Останал впечатлен от мотивацията ѝ, от задълбочения анализ и подробната презентация на бъдещите ѝ планове, което е по-важно от отчетите за дейността. в хвалбите се включиха още Калина Чапкънова и Гергана Мутафова. Като последната адмирира и това, че Калпачка се занимава и с дейността на Асоциацията на прокурорите, защото това е извън преките задължения и носи допълнително напрежение и натоварване, особено на човек, който работи в тежка прокуратура, каквато е тази в Благоевград.