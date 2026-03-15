ПП-ДБ праща Бойко Рашков срещу Бойко Борисов в София

Бойко Борисов се изправя срещу Бойко Рашков в 25-и МИР. Двамата водят листите съответно на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, смята БНТ. Другите двама утвърдени водачи на листи са Андрей Георгиев (ДПС) и Атанас Атанасов (БСП)

Волейболната легенда Владимир Николов ще води листата на "Прогресивна България" на Румен Радев в Пловдив, съобщи "Марица". Листата ще бъде регистрирана от самия Владимир Николов, както и от местния координатор на коалицията на Румен Радев - бившия областен управител Ангел Стоев, съобщава "Марица". "Прогресивна България" ще регистрира всички листи във всички РИК-ове в страната утре в 16 часа.

ГЕРБ-СДС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата в 25 МИР в София. Това става ясно от публикация в профила на партията в Инстаграм. Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ–Люлин и бивш областен управител на София Стефан Арсов.

В 24 МИР водач на листата е Делян Добрев, а втори след него - дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова. В 24 МИР влизат Христо Гаджев и Даниел Александров, а 25 МИР - Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова. Делян Добрев отново ще е водач на листата на ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 19 април и в 29 МИР – Хасково. Листата бе внесена в събота следобед за регистрация в РИК – Хасково. Самият Добрев заяви "както виждате моята политическа смърт не е факт".

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а веднага след него - председателят на Народното събрание Рая Назарян. В листата на ГЕРБ-СДС в 23 МИР са и Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев.

Владислав Горанов се очертава да води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това съобщи Фокус, позовавайки се на източници. Горанов е санкциониран от правителството на САЩ по Закона „Магнитски“ заедно с други български държавни служители заради „широкото им участие в корупцията в България. За последно той бе избран за депутат в 44-ото НС от 2017 до 2021 г.

Горанов беше заместник-министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов (2009 – 2013) и министър на финансите във второто (2014 – 2017) и третото правителство (2017 – 2020) на Бойко Борисов.

Преди 2 дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медии в Разград, че водач на листата на партията там ще бъде Красимир Вълчев.

Бившият министър на вътрешните работи Младен Маринов е водач на листата на ГЕРБ-СДС в Софийска област. Вторият там е Марин Маринов, бивш депутат от Етрополе. Трета е Силвия Арнаутска.

В листите на ГЕРБ няма да попадне не само кмета на Стара Загора Живко Тодоров, но и нито един друг градоначалник - такова решение е взела Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

ПП-ДБ:

Представителят на Gen-Z поколението и активен участник в протестите Петър Танев и швейцарецът с български паспорт Мануел Круменахер влизат в листите на "Продължаваме промяната - Демократична България" от квотата на "Продължаваме промяната" (ПП). Това съобщиха от партията на Асен Василев на страницата си във "Фейсбук". Самият Асен Василев ще бъде водач в Пловдив и Хасково.

Във Варна след ареста на кмета на ПП Благомир Коцев - водач ще е заместник-кметът Павел Попов. В Шумен вместо бившият премиер Николай Денков този път ще води водач вероятно ще бъде Айлин Пехливанова, дъщерята на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил. Денков ще води в Благоевград и софийския 23-и район.

Явор Божанков има номинации от наши местни организации – и от „Да, България“ и от ДСБ, което означава, че най-малкото тези номинации трябва да бъдат разгледани. Това обясни Ивайло Мирчев – съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в ефира на БНР на въпрос дали Явор Божанков ще бъде в кандидат-депутатските листи на ПП-ДБ

ДПС:

Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на Първи многомандатен избирателен район Благоевград. Втори е Джевдет Чакъров, трети в листата е Арбен Мименов.

За София - област водач на листата е Калин Стоянов. Водач в 25-ти МИР е Андрей Георгиев. Водач в 23-и район ще е Емилия Кехайова, а в 24-и - Рахим Юмерефенди.

БСП-ОЛ:

Предизборният щаб на "БСП – Обединена левица" свиква Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори, съобщиха от пресцентъра.

Бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов регистрира листата си за парламентарните избори в 16 РИК Пловдив-град. Той не отиде лично, но го обяви на страницата си във фейсбук. "Мартин Иванов и Симеон Трулев регистрираха листатa на СИЯНИЕ в Пловдив", написа Попов. Мнозина му пожелават успех на изборите. Атанаска Бакалова ще води листата на гражданската кауза "СИЯНИЕ“ в Пловдив област

Крайният срок за регистрация на имената на кандидатите в съответните Районни избирателни комисии е 17:00 ч. на 17 март 2026 г. Теглене на жребия за номерата на бюлетините е насрочено за 18 март, а старта на кампанията е 20 март.