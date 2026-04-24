Бургаско село постигна 100% активност на изборите

Някои села в бургаската община Руен са постигнали 100 и около 100% избирателна активност на парламентарните избори миналата неделя. В общината ДПС спечели изборите с 47,2%. От общо гласували 12 944 души партията на Делян Пеевски получи 6105 гласа. От тук идват 46,8% от гласовете за партията в цялата Бургаска област. На второ място остава „Прогресивна България“, за която са гласували 2309 души. АПС е победена в битката с ДПС, като получава само 17% от гласовете. ГЕРБ-СДС са четвърти с 496 гласа, а от последните са Възраждане с 0,64%. ПП-ДБ имат само 226 гласа (около 1,75%).

В село Дъскотна отчитат 98,4% активност, като гласувалите са 380 души при 380 по списък плюс шестима дописани. Печели ДПС. В с. Зайчар са гласували абсолютно всички в избирателния списък, плюс дописаните - 624 от 624 души, като тук печели АПС с 286 гласа, изпреварвайки ДПС, които получават 153 гласа. В с. Руен има 3 от 5 секции с над 85%. Те са в СУ „Елин Пелин“, като в една от тях са гласували 98%. ДПС е първа сила.

В част от секциите няма регистрирани гласове на машина, въпреки че устройства е имало. Това става в с. Билка, с. Разбойна и с. Струя. В цялата община машинните гласове са 1806, а на хартиени бюлетини са подали гласа си 11 138 избиратели. Около 1,75% от всички избиратели са отбелязали квадратчето „не подкрепям никого“.

Висока избирателна активност се вижда и в някои села в Силистренско. В село Богорово при 61 избиратели по списък и деветима дописани гласувалите са 63-ма. Тук печели "Прогресивна България". В село Българка при 61 избиратели по списък и 7 дописани, гласувалите са 50. В село Главан избирателите са 44, със 7 дописани, а гласувалите са 42-ма. И в двете села най-много гласове има за ПБ. В село Полковник Ламбриново при 70 избиратели и шестима дописани, гласувалите са 62-ма.

Любопитно разпределение на гласовете се е получило в кюстендилското село Трекляно. Там има само 110 избиратели, като с 57 гласа печели "Прогресивна България". Второто място си делят ГЕРБ-СДС и БСП-ОЛ, като и двете коалиции са получили по 18 гласа. Отпадналата за пръв път от парламента левица е на второ място и в село Ганчовец, община Дряново. Там печели ПБ с 39%, а за червената партия са гласували 18% при избирателна активност 70%.

Около 70% е избирателната активност и в друг бастион на ДПС - селата Рибново и Сатовча, Благоевградско. В Рибново партията получава 44% от гласовете, при избирателна активност 70%. На второ място е „Прогресивна България“, избрана от 391 души (23%). АПС е трета с 266 гласа, а на последно място са ПП-ДБ със 17 гласа. В Сатовча ДПС отбелязва 49% подкрепа, при гласували 60% от хората в избирателните списъци. След това се нарежда „Прогресивна България“. Тук АПС, която има само 22 гласа, пада под ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.