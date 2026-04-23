Кой колко преференции получи на изборите

Изчисления за преферeнциален вот за 01. БЛАГОЕВГРАД:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Николай Денков Денков 7220 60.89% 7. ПП-ДБ 102. Борис Богданов Джолев 1222 10.31% 7. ПП-ДБ 103. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина 961 8.10% 15. ГЕРБ-СДС 122. Стефан Апостолов Апостолов 6860 23.08% 15. ГЕРБ-СДС 101. Росен Димитров Желязков 6640 22.34% 15. ГЕРБ-СДС 104. Георги Иванов Георгиев 5137 17.28% 15. ГЕРБ-СДС 103. Костадин Томов Стойков 4590 15.44% 15. ГЕРБ-СДС 105. Иван Красимиров Герчев 4340 14.60% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Делян Славчев Пеевски 10646 54.33% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Росица Атанасова Карамфилова-Благова 33373 55.67% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 103. Рашко Георгиев Динков 4742 7.91%





Изчисления за преферeнциален вот за 02. БУРГАС:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Мирослав Николаев Иванов 8978 59.03% 7. ПП-ДБ 102. Димитър Георгиев Найденов 2597 17.08% 7. ПП-ДБ 123. Божидар Пламенов Божанов 1314 8.64% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Цончо Томов Ганев 5293 78.86% 15. ГЕРБ-СДС 101. Жечо Дончев Станков 15066 62.56% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Калин Георгиев Стоянов 7621 58.44% 17. Движение за права и свободи - ДПС 103. Исмаил Юсмен Осман 1600 12.27% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Румен Георгиев Радев 66533 80.46%





Изчисления за преферeнциален вот за 03. ВАРНА:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Павел Димитров Попов 14738 56.25% 7. ПП-ДБ 103. Стела Димитрова Николова 4808 18.35% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Костадин Тодоров Костадинов 9454 77.21% 15. ГЕРБ-СДС 101. Владислав Иванов Горанов 17805 61.63% 15. ГЕРБ-СДС 109. Мария Златкова Димитрова 2613 9.04% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Илин Павлинов Димитров 62939 69.86%





Изчисления за преферeнциален вот за 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Йордан Ивов Терзийски 4868 65.39% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Ангел Василев Янчев 3464 77.55% 15. ГЕРБ-СДС 101. Костадин Георгиев Ангелов 6214 52.61% 15. ГЕРБ-СДС 102. Валентин Василев Точков 2360 19.98% 15. ГЕРБ-СДС 103. Димитър Стойков Николов 1300 11.01% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Янка Тенева Тянкова 34675 68.37%





Изчисления за преферeнциален вот за 05. ВИДИН:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Любен Иванов Иванов 2432 64.10% 7. ПП-ДБ 105. Калин Иванов Виденов 499 13.15% 7. ПП-ДБ 108. Радослав Георгиев Георгиев 360 9.49% 15. ГЕРБ-СДС 101. Росица Любенова Кирова 3707 62.92% 15. ГЕРБ-СДС 105. Венислав Методиев Ангелов 885 15.02% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Цветомир Милотинов Цветанов 13158 85.14%





Изчисления за преферeнциален вот за 06. ВРАЦА:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 15. ГЕРБ-СДС 101. Красен Георгиев Кръстев 7630 59.48% 15. ГЕРБ-СДС 102. Мартин Николаев Харизанов 3511 27.37% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Иво Севдалинов Цанев 2131 44.90% 17. Движение за права и свободи - ДПС 102. Каролина Симеонова Кьолер-Тонова 775 16.33% 17. Движение за права и свободи - ДПС 103. Касъм Мехти Касъмов 748 15.76% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Иван Димитров Шишков 24358 60.41% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 102. Георги Христов Митов 4044 10.03%





Изчисления за преферeнциален вот за 07. ГАБРОВО:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Богомил Иванов Петков 2834 73.19% 7. ПП-ДБ 102. Николай Димитров Томитов 316 8.16% 15. ГЕРБ-СДС 101. Томислав Пейков Дончев 6410 86.72% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Николай Иванов Косев 17633 79.15% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 102. Данаил Лалев Петков 1760 7.90%





Изчисления за преферeнциален вот за 08. ДОБРИЧ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Свилен Петров Трифонов 3072 62.93% 7. ПП-ДБ 110. Ивайло Николаев Мирчев 552 11.31% 15. ГЕРБ-СДС 101. Деница Евгениева Сачева 5866 75.23% 15. ГЕРБ-СДС 102. Йордан Пламенов Иванов 580 7.44% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Румен Василев Мунтянов 27004 81.09%





Изчисления за преферeнциален вот за 09. КЪРДЖАЛИ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Георги Николаев Георгиев 860 86.09% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 102. Анета Живкова Георгиева 76 7.61% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Делян Славчев Пеевски 41437 95.21% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Иван Петев Демерджиев 16299 86.45%





Изчисления за преферeнциален вот за 10. КЮСТЕНДИЛ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 15. ГЕРБ-СДС 101. Христо Богомилов Терзийски 5587 60.95% 15. ГЕРБ-СДС 102. Радослава Пламен Чеканска 1656 18.07% 15. ГЕРБ-СДС 103. Владислав Руменов Паунов 710 7.75% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Николай Георгиев Златарски 1453 63.45% 17. Движение за права и свободи - ДПС 108. Милена Благоева Цекова 256 11.18% 17. Движение за права и свободи - ДПС 103. Татяна Грозданова Андонова 187 8.17% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Явор Илиев Гечев 18838 73.19% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 103. Ивайло Валериев Петров 2028 7.88%





Изчисления за преферeнциален вот за 11. ЛОВЕЧ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Ивелин Първанов Първанов 1516 77.35% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 102. Глория Емилова Данчева 157 8.01% 15. ГЕРБ-СДС 101. Николай Нанков Нанков 6882 64.53% 15. ГЕРБ-СДС 102. Иван Николов Миховски 1213 11.37% 15. ГЕРБ-СДС 108. Павлин Йовков Йотов 907 8.50% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Ивет Иванова Горанова 20361 82.17%





Изчисления за преферeнциален вот за 12. МОНТАНА:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 15. ГЕРБ-СДС 101. Румен Димитров Христов 5433 53.67% 15. ГЕРБ-СДС 108. Ирена Методиева Димова 2685 26.52% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Димитър Иванов Аврамов 3617 60.75% 17. Движение за права и свободи - ДПС 104. Мелани Михайлова Сергеева 518 8.70% 17. Движение за права и свободи - ДПС 102. Надя Йорданова Петрова 439 7.37% 17. Движение за права и свободи - ДПС 103. Деян Младенов Георгиев 430 7.22% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Димитър Бисеров Петров 20652 76.26% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 103. Даниела Андреева Георгиева 2232 8.24%





Изчисления за преферeнциален вот за 13. ПАЗАРДЖИК:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Ивайло Валентинов Шотев 4490 61.78% 7. ПП-ДБ 103. Никола Цветанов Голомеев 654 9.00% 7. ПП-ДБ 102. Павел Николаев Хрисков 621 8.54% 15. ГЕРБ-СДС 101. Стефан Неделчев Мирев 8105 55.80% 15. ГЕРБ-СДС 102. Дафинка Аспарухова Семерджиева 4173 28.73% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Искра Димитрова Михайлова-Копарова 5632 71.78% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Гълъб Спасов Донев 35503 67.52%





Изчисления за преферeнциален вот за 14. ПЕРНИК:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Димо Георгиев Дренчев 1845 72.95% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 102. Радослав Евгениев Червенков 230 9.09% 15. ГЕРБ-СДС 101. Георг Даниелов Георгиев 5138 51.47% 15. ГЕРБ-СДС 108. Христина Иванова Георгиева 2286 22.90% 15. ГЕРБ-СДС 107. Стефан Христов Маринов 739 7.40% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Петър Бойков Витанов 16352 62.19% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 102. Мартин Мариов Жлябинков 4752 18.07% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 103. Веселина Никифорова Петелова 2117 8.05%





Изчисления за преферeнциален вот за 15. ПЛЕВЕН:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Богдан Валериев Богданов 4352 63.03% 7. ПП-ДБ 102. Свилен Петров Трифонов 1014 14.69% 15. ГЕРБ-СДС 101. Валери Пламенов Лачовски 8017 61.20% 15. ГЕРБ-СДС 103. Николай Димитров Николов 1912 14.60% 15. ГЕРБ-СДС 102. Мартин Тодоров Мачев 1328 10.14% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Димитър Иванов Аврамов 2529 45.34% 17. Движение за права и свободи - ДПС 102. Васил Методиев Петков 1018 18.25% 17. Движение за права и свободи - ДПС 108. Емил Методиев Шишманов 620 11.12% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Димитър Трифонов Здравков 35189 66.46% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 115. Борислав Пламенов Георгиев 4552 8.60%





Изчисления за преферeнциален вот за 16. ПЛОВДИВ град:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Асен Васков Василев 16440 65.59% 7. ПП-ДБ 108. Чило Людмилов Попов 2809 11.21% 7. ПП-ДБ 102. Манол Костадинов Пейков 2232 8.91% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Ангел Жеков Георгиев 6007 84.14% 15. ГЕРБ-СДС 101. Бойко Методиев Борисов 17138 85.28% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Владимир Милчев Николов 57466 81.27%





Изчисления за преферeнциален вот за 17. ПЛОВДИВ област:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Йордан Яворов Иванов 6983 69.61% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Кръстьо Стоянов Врачев 3693 68.69% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 102. Димитър Валентинов Гюрев 515 9.58% 15. ГЕРБ-СДС 101. Цвета Вълчева Караянчева 9910 63.24% 15. ГЕРБ-СДС 102. Младен Николов Шишков 2072 13.22% 15. ГЕРБ-СДС 104. Аспарух Емилов Атанасов 1108 7.07% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Иван Тодоров Лалов 50259 69.23%





Изчисления за преферeнциален вот за 18. РАЗГРАД:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Джипо Николов Джипов 3575 56.33% 7. ПП-ДБ 103. Нихат Ахмед Расим 1066 16.80% 7. ПП-ДБ 102. Онур Сали Гьочгелди 768 12.10% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Халил Реджепов Летифов 7326 81.65% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Маломир Василев Власов 15009 83.14%





Изчисления за преферeнциален вот за 19. РУСЕ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Надежда Георгиева Йорданова 4793 58.75% 7. ПП-ДБ 103. Деян Миленов Герасимов 2120 25.99% 15. ГЕРБ-СДС 101. Теменужка Петрова Петкова 6610 64.55% 15. ГЕРБ-СДС 105. Драгомир Дамянов Драганов 1152 11.25% 15. ГЕРБ-СДС 103. Георги Николаев Кръстев 950 9.28% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Атидже Байрямова Алиева-Вели 2812 65.35% 17. Движение за права и свободи - ДПС 114. Айдоан Апти Джелил 311 7.23% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Живка Дочева Бучуковска 29758 69.92%





Изчисления за преферeнциален вот за 20. СИЛИСТРА:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 15. ГЕРБ-СДС 101. Милен Стойчев Делийски 4265 69.43% 15. ГЕРБ-СДС 102. Юксел Осман Ахмед 658 10.71% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Неждет Джевдет Ниази 6922 86.08% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Слави Василев Василев 16548 80.33%





Изчисления за преферeнциален вот за 21. СЛИВЕН:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Татяна Славова Султанова-Сивева 3238 68.85% 7. ПП-ДБ 102. Илиян Димитров Комитов 463 9.84% 15. ГЕРБ-СДС 101. Десислава Жекова Танева 6195 61.78% 15. ГЕРБ-СДС 102. Мария Щерева Белова 1373 13.69% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Весела Господинова Момчева-Таун 25222 75.61%





Изчисления за преферeнциален вот за 22. СМОЛЯН:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 15. ГЕРБ-СДС 101. Красимир Митков Събев 5933 85.89% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Халил Реджепов Летифов 5065 81.10% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Петър Райчев Стойчев 18226 74.61% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 102. Стефан Атанасов Сабрутев 2258 9.24%





Изчисления за преферeнциален вот за 23. СОФИЯ 23 МИР:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Николай Денков Денков 45993 56.34% 7. ПП-ДБ 105. Божидар Пламенов Божанов 13528 16.57% 7. ПП-ДБ 106. Елисавета Димитрова Белобрадова 9864 12.08% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Цончо Томов Ганев 10037 86.79% 15. ГЕРБ-СДС 101. Томислав Пейков Дончев 26452 81.77% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Михаела Милчева Доцова 69774 82.73%





Изчисления за преферeнциален вот за 24. СОФИЯ 24 МИР:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Ивайло Николаев Мирчев 29043 61.72% 7. ПП-ДБ 110. Анна Маринова Бодакова 6843 14.54% 7. ПП-ДБ 104. Мартин Димитров Димитров 3888 8.26% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Петър Николаев Петров 7456 86.64% 15. ГЕРБ-СДС 101. Делян Александров Добрев 18710 78.31% 15. ГЕРБ-СДС 102. Йорданка Асенова Фандъкова 2836 11.87% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Стефан Александров Белчев 49748 79.92%





Изчисления за преферeнциален вот за 25. СОФИЯ 25 МИР:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Бойко Илиев Рашков 21679 67.43% 7. ПП-ДБ 103. Александър Димитров Симидчиев 4531 14.09% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Костадин Тодоров Костадинов 8411 89.75% 15. ГЕРБ-СДС 101. Бойко Методиев Борисов 22297 86.89% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Румен Георгиев Радев 69366 90.97%





Изчисления за преферeнциален вот за 26. СОФИЯ област:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Атанас Владиславов Славов 5396 68.53% 15. ГЕРБ-СДС 101. Младен Найденов Маринов 9811 55.88% 15. ГЕРБ-СДС 109. Валентин Мирчов Милушев 2241 12.76% 15. ГЕРБ-СДС 102. Марин Василев Маринов 1680 9.57% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Румен Ангелов Миланов 36542 72.04%





Изчисления за преферeнциален вот за 27. СТАРА ЗАГОРА:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Радослав Стефанов Рибарски 7978 73.31% 7. ПП-ДБ 102. Магдалена Владимирова Овчарова-Трашлиева 967 8.89% 8. ВЪЗРАЖДАНЕ 101. Искра Михайлова Михайлова 5277 78.84% 15. ГЕРБ-СДС 101. Красимир Георгиев Вълчев 11772 65.31% 15. ГЕРБ-СДС 103. Илиана Петкова Жекова 1330 7.38% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Иса Емин Бесоолу 5626 61.51% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Александър Георгиев Пулев 53319 78.19%





Изчисления за преферeнциален вот за 28. ТЪРГОВИЩЕ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Неждет Джевдет Шабан 10166 87.55% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Илко Пенков Илиев 14306 76.99%





Изчисления за преферeнциален вот за 29. ХАСКОВО:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Асен Васков Василев 4219 70.22% 7. ПП-ДБ 111. Катя Максимова Панева 608 10.12% 15. ГЕРБ-СДС 101. Делян Александров Добрев 8363 45.84% 15. ГЕРБ-СДС 102. Георги Тенев Станков 5606 30.73% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Мехмед Юмер Атаман 9063 73.46% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Димитър Желязков Стоянов 39091 73.52%





Изчисления за преферeнциален вот за 30. ШУМЕН:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент 7. ПП-ДБ 101. Айлин Нуридин Пехливанова 5025 76.38% 15. ГЕРБ-СДС 101. Даниел Павлов Митов 4380 63.10% 15. ГЕРБ-СДС 110. Мартин Владимиров Илиев 785 11.31% 15. ГЕРБ-СДС 102. Любомир Димитров Христов 646 9.31% 17. Движение за права и свободи - ДПС 101. Нида Намъков Ахмедов 9299 75.63% 17. Движение за права и свободи - ДПС 103. Айсел Алиева Мустафова 1568 12.75% 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 101. Явор Иванов Плашилски 21081 73.49%





Изчисления за преферeнциален вот за 31. ЯМБОЛ:

Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване: