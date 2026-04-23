Кой колко преференции получи на изборите

Изчисления за преферeнциален вот за 01. БЛАГОЕВГРАД:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Николай Денков Денков
|7220
|60.89%
|7. ПП-ДБ
|102. Борис Богданов Джолев
|1222
|10.31%
|7. ПП-ДБ
|103. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
|961
|8.10%
|15. ГЕРБ-СДС
|122. Стефан Апостолов Апостолов
|6860
|23.08%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Росен Димитров Желязков
|6640
|22.34%
|15. ГЕРБ-СДС
|104. Георги Иванов Георгиев
|5137
|17.28%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Костадин Томов Стойков
|4590
|15.44%
|15. ГЕРБ-СДС
|105. Иван Красимиров Герчев
|4340
|14.60%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Делян Славчев Пеевски
|10646
|54.33%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Росица Атанасова Карамфилова-Благова
|33373
|55.67%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|103. Рашко Георгиев Динков
|4742
|7.91%
Изчисления за преферeнциален вот за 02. БУРГАС:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Мирослав Николаев Иванов
|8978
|59.03%
|7. ПП-ДБ
|102. Димитър Георгиев Найденов
|2597
|17.08%
|7. ПП-ДБ
|123. Божидар Пламенов Божанов
|1314
|8.64%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Цончо Томов Ганев
|5293
|78.86%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Жечо Дончев Станков
|15066
|62.56%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Калин Георгиев Стоянов
|7621
|58.44%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|103. Исмаил Юсмен Осман
|1600
|12.27%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Румен Георгиев Радев
|66533
|80.46%
Изчисления за преферeнциален вот за 03. ВАРНА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Павел Димитров Попов
|14738
|56.25%
|7. ПП-ДБ
|103. Стела Димитрова Николова
|4808
|18.35%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Костадин Тодоров Костадинов
|9454
|77.21%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Владислав Иванов Горанов
|17805
|61.63%
|15. ГЕРБ-СДС
|109. Мария Златкова Димитрова
|2613
|9.04%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Илин Павлинов Димитров
|62939
|69.86%
Изчисления за преферeнциален вот за 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Йордан Ивов Терзийски
|4868
|65.39%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Ангел Василев Янчев
|3464
|77.55%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Костадин Георгиев Ангелов
|6214
|52.61%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Валентин Василев Точков
|2360
|19.98%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Димитър Стойков Николов
|1300
|11.01%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Янка Тенева Тянкова
|34675
|68.37%
Изчисления за преферeнциален вот за 05. ВИДИН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Любен Иванов Иванов
|2432
|64.10%
|7. ПП-ДБ
|105. Калин Иванов Виденов
|499
|13.15%
|7. ПП-ДБ
|108. Радослав Георгиев Георгиев
|360
|9.49%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Росица Любенова Кирова
|3707
|62.92%
|15. ГЕРБ-СДС
|105. Венислав Методиев Ангелов
|885
|15.02%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Цветомир Милотинов Цветанов
|13158
|85.14%
Изчисления за преферeнциален вот за 06. ВРАЦА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Красен Георгиев Кръстев
|7630
|59.48%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Мартин Николаев Харизанов
|3511
|27.37%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Иво Севдалинов Цанев
|2131
|44.90%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|102. Каролина Симеонова Кьолер-Тонова
|775
|16.33%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|103. Касъм Мехти Касъмов
|748
|15.76%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Иван Димитров Шишков
|24358
|60.41%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|102. Георги Христов Митов
|4044
|10.03%
Изчисления за преферeнциален вот за 07. ГАБРОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Богомил Иванов Петков
|2834
|73.19%
|7. ПП-ДБ
|102. Николай Димитров Томитов
|316
|8.16%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Томислав Пейков Дончев
|6410
|86.72%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Николай Иванов Косев
|17633
|79.15%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|102. Данаил Лалев Петков
|1760
|7.90%
Изчисления за преферeнциален вот за 08. ДОБРИЧ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Свилен Петров Трифонов
|3072
|62.93%
|7. ПП-ДБ
|110. Ивайло Николаев Мирчев
|552
|11.31%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Деница Евгениева Сачева
|5866
|75.23%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Йордан Пламенов Иванов
|580
|7.44%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Румен Василев Мунтянов
|27004
|81.09%
Изчисления за преферeнциален вот за 09. КЪРДЖАЛИ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Георги Николаев Георгиев
|860
|86.09%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|102. Анета Живкова Георгиева
|76
|7.61%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Делян Славчев Пеевски
|41437
|95.21%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Иван Петев Демерджиев
|16299
|86.45%
Изчисления за преферeнциален вот за 10. КЮСТЕНДИЛ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Христо Богомилов Терзийски
|5587
|60.95%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Радослава Пламен Чеканска
|1656
|18.07%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Владислав Руменов Паунов
|710
|7.75%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Николай Георгиев Златарски
|1453
|63.45%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|108. Милена Благоева Цекова
|256
|11.18%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|103. Татяна Грозданова Андонова
|187
|8.17%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Явор Илиев Гечев
|18838
|73.19%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|103. Ивайло Валериев Петров
|2028
|7.88%
Изчисления за преферeнциален вот за 11. ЛОВЕЧ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Ивелин Първанов Първанов
|1516
|77.35%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|102. Глория Емилова Данчева
|157
|8.01%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Николай Нанков Нанков
|6882
|64.53%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Иван Николов Миховски
|1213
|11.37%
|15. ГЕРБ-СДС
|108. Павлин Йовков Йотов
|907
|8.50%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Ивет Иванова Горанова
|20361
|82.17%
Изчисления за преферeнциален вот за 12. МОНТАНА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Румен Димитров Христов
|5433
|53.67%
|15. ГЕРБ-СДС
|108. Ирена Методиева Димова
|2685
|26.52%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Димитър Иванов Аврамов
|3617
|60.75%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|104. Мелани Михайлова Сергеева
|518
|8.70%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|102. Надя Йорданова Петрова
|439
|7.37%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|103. Деян Младенов Георгиев
|430
|7.22%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Димитър Бисеров Петров
|20652
|76.26%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|103. Даниела Андреева Георгиева
|2232
|8.24%
Изчисления за преферeнциален вот за 13. ПАЗАРДЖИК:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Ивайло Валентинов Шотев
|4490
|61.78%
|7. ПП-ДБ
|103. Никола Цветанов Голомеев
|654
|9.00%
|7. ПП-ДБ
|102. Павел Николаев Хрисков
|621
|8.54%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Стефан Неделчев Мирев
|8105
|55.80%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Дафинка Аспарухова Семерджиева
|4173
|28.73%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
|5632
|71.78%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Гълъб Спасов Донев
|35503
|67.52%
Изчисления за преферeнциален вот за 14. ПЕРНИК:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Димо Георгиев Дренчев
|1845
|72.95%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|102. Радослав Евгениев Червенков
|230
|9.09%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Георг Даниелов Георгиев
|5138
|51.47%
|15. ГЕРБ-СДС
|108. Христина Иванова Георгиева
|2286
|22.90%
|15. ГЕРБ-СДС
|107. Стефан Христов Маринов
|739
|7.40%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Петър Бойков Витанов
|16352
|62.19%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|102. Мартин Мариов Жлябинков
|4752
|18.07%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|103. Веселина Никифорова Петелова
|2117
|8.05%
Изчисления за преферeнциален вот за 15. ПЛЕВЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Богдан Валериев Богданов
|4352
|63.03%
|7. ПП-ДБ
|102. Свилен Петров Трифонов
|1014
|14.69%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Валери Пламенов Лачовски
|8017
|61.20%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Николай Димитров Николов
|1912
|14.60%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Мартин Тодоров Мачев
|1328
|10.14%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Димитър Иванов Аврамов
|2529
|45.34%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|102. Васил Методиев Петков
|1018
|18.25%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|108. Емил Методиев Шишманов
|620
|11.12%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Димитър Трифонов Здравков
|35189
|66.46%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|115. Борислав Пламенов Георгиев
|4552
|8.60%
Изчисления за преферeнциален вот за 16. ПЛОВДИВ град:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Асен Васков Василев
|16440
|65.59%
|7. ПП-ДБ
|108. Чило Людмилов Попов
|2809
|11.21%
|7. ПП-ДБ
|102. Манол Костадинов Пейков
|2232
|8.91%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Ангел Жеков Георгиев
|6007
|84.14%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Бойко Методиев Борисов
|17138
|85.28%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Владимир Милчев Николов
|57466
|81.27%
Изчисления за преферeнциален вот за 17. ПЛОВДИВ област:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Йордан Яворов Иванов
|6983
|69.61%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Кръстьо Стоянов Врачев
|3693
|68.69%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|102. Димитър Валентинов Гюрев
|515
|9.58%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Цвета Вълчева Караянчева
|9910
|63.24%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Младен Николов Шишков
|2072
|13.22%
|15. ГЕРБ-СДС
|104. Аспарух Емилов Атанасов
|1108
|7.07%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Иван Тодоров Лалов
|50259
|69.23%
Изчисления за преферeнциален вот за 18. РАЗГРАД:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Джипо Николов Джипов
|3575
|56.33%
|7. ПП-ДБ
|103. Нихат Ахмед Расим
|1066
|16.80%
|7. ПП-ДБ
|102. Онур Сали Гьочгелди
|768
|12.10%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Халил Реджепов Летифов
|7326
|81.65%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Маломир Василев Власов
|15009
|83.14%
Изчисления за преферeнциален вот за 19. РУСЕ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Надежда Георгиева Йорданова
|4793
|58.75%
|7. ПП-ДБ
|103. Деян Миленов Герасимов
|2120
|25.99%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Теменужка Петрова Петкова
|6610
|64.55%
|15. ГЕРБ-СДС
|105. Драгомир Дамянов Драганов
|1152
|11.25%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Георги Николаев Кръстев
|950
|9.28%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Атидже Байрямова Алиева-Вели
|2812
|65.35%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|114. Айдоан Апти Джелил
|311
|7.23%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Живка Дочева Бучуковска
|29758
|69.92%
Изчисления за преферeнциален вот за 20. СИЛИСТРА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Милен Стойчев Делийски
|4265
|69.43%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Юксел Осман Ахмед
|658
|10.71%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Неждет Джевдет Ниази
|6922
|86.08%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Слави Василев Василев
|16548
|80.33%
Изчисления за преферeнциален вот за 21. СЛИВЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Татяна Славова Султанова-Сивева
|3238
|68.85%
|7. ПП-ДБ
|102. Илиян Димитров Комитов
|463
|9.84%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Десислава Жекова Танева
|6195
|61.78%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Мария Щерева Белова
|1373
|13.69%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Весела Господинова Момчева-Таун
|25222
|75.61%
Изчисления за преферeнциален вот за 22. СМОЛЯН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Красимир Митков Събев
|5933
|85.89%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Халил Реджепов Летифов
|5065
|81.10%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Петър Райчев Стойчев
|18226
|74.61%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|102. Стефан Атанасов Сабрутев
|2258
|9.24%
Изчисления за преферeнциален вот за 23. СОФИЯ 23 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Николай Денков Денков
|45993
|56.34%
|7. ПП-ДБ
|105. Божидар Пламенов Божанов
|13528
|16.57%
|7. ПП-ДБ
|106. Елисавета Димитрова Белобрадова
|9864
|12.08%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Цончо Томов Ганев
|10037
|86.79%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Томислав Пейков Дончев
|26452
|81.77%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Михаела Милчева Доцова
|69774
|82.73%
Изчисления за преферeнциален вот за 24. СОФИЯ 24 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Ивайло Николаев Мирчев
|29043
|61.72%
|7. ПП-ДБ
|110. Анна Маринова Бодакова
|6843
|14.54%
|7. ПП-ДБ
|104. Мартин Димитров Димитров
|3888
|8.26%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Петър Николаев Петров
|7456
|86.64%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Делян Александров Добрев
|18710
|78.31%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Йорданка Асенова Фандъкова
|2836
|11.87%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Стефан Александров Белчев
|49748
|79.92%
Изчисления за преферeнциален вот за 25. СОФИЯ 25 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Бойко Илиев Рашков
|21679
|67.43%
|7. ПП-ДБ
|103. Александър Димитров Симидчиев
|4531
|14.09%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Костадин Тодоров Костадинов
|8411
|89.75%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Бойко Методиев Борисов
|22297
|86.89%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Румен Георгиев Радев
|69366
|90.97%
Изчисления за преферeнциален вот за 26. СОФИЯ област:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Атанас Владиславов Славов
|5396
|68.53%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Младен Найденов Маринов
|9811
|55.88%
|15. ГЕРБ-СДС
|109. Валентин Мирчов Милушев
|2241
|12.76%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Марин Василев Маринов
|1680
|9.57%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Румен Ангелов Миланов
|36542
|72.04%
Изчисления за преферeнциален вот за 27. СТАРА ЗАГОРА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Радослав Стефанов Рибарски
|7978
|73.31%
|7. ПП-ДБ
|102. Магдалена Владимирова Овчарова-Трашлиева
|967
|8.89%
|8. ВЪЗРАЖДАНЕ
|101. Искра Михайлова Михайлова
|5277
|78.84%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Красимир Георгиев Вълчев
|11772
|65.31%
|15. ГЕРБ-СДС
|103. Илиана Петкова Жекова
|1330
|7.38%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Иса Емин Бесоолу
|5626
|61.51%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Александър Георгиев Пулев
|53319
|78.19%
Изчисления за преферeнциален вот за 28. ТЪРГОВИЩЕ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Неждет Джевдет Шабан
|10166
|87.55%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Илко Пенков Илиев
|14306
|76.99%
Изчисления за преферeнциален вот за 29. ХАСКОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Асен Васков Василев
|4219
|70.22%
|7. ПП-ДБ
|111. Катя Максимова Панева
|608
|10.12%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Делян Александров Добрев
|8363
|45.84%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Георги Тенев Станков
|5606
|30.73%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Мехмед Юмер Атаман
|9063
|73.46%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Димитър Желязков Стоянов
|39091
|73.52%
Изчисления за преферeнциален вот за 30. ШУМЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|7. ПП-ДБ
|101. Айлин Нуридин Пехливанова
|5025
|76.38%
|15. ГЕРБ-СДС
|101. Даниел Павлов Митов
|4380
|63.10%
|15. ГЕРБ-СДС
|110. Мартин Владимиров Илиев
|785
|11.31%
|15. ГЕРБ-СДС
|102. Любомир Димитров Христов
|646
|9.31%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Нида Намъков Ахмедов
|9299
|75.63%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|103. Айсел Алиева Мустафова
|1568
|12.75%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Явор Иванов Плашилски
|21081
|73.49%
Изчисления за преферeнциален вот за 31. ЯМБОЛ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
|Партия/Коалиция
|Кандидат
|Гласове
|Процент
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|101. Сейфи Сабри Мехмедали
|1025
|44.96%
|17. Движение за права и свободи - ДПС
|108. Ивайло Енчев Симеонов
|764
|33.51%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|101. Енчо Ангелов Керязов
|21551
|81.81%
|21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|104. Стоян Петков Петков
|2044
|7.76%