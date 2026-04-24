Асен Василев избра да влезе в НС от Пловдив

Драмата, разгоряла се в ПП-ДБ около съдбата на единия пловдивски мандат, спечелен от обединението, отива към своя край, след като днес водачът на ПП Асен Василев декларира пред ЦИК, че желае да бъде избран от Пловдив.

Така Манол Пейков от ДБ няма да бъде повече депутат, защото преди него е Чило Попов, също от ДБ. Казусът доведе до публични раздори в обединението, като всеки от засегнатите остави решението на другата страна - Василев на ДБ, а Пейков - на ПП. Остава да видим решението на ДБ за втория мандат - дали да бъде Пейков или Попов.

Василев разказа във Фейсбук, че е разговарял с Атанас Атанасов и Божидар Божанов от ДБ, и разбрал, че "Да, България" и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. "Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от "Демократична България". Не е моя работа като лидер на "Продължаваме Промяната" да избирам между техните кандидати", заявява той. А избора си да влезе от Пловдив обяснява с това, че трябва да уважи гласа на пловдивчани, от които е получил над 5000 преференции.

Николай Денков от ПП е посочил Благоевград, което оставя свободно мястото му в София. След като Василев избра Пловдив, Катя Панева се оказа избрана в два района - София и Хасково, и е посочила пред ЦИК, че желае да влезе от 25-и столичен. Това оставя единствения мандат в Хасково за втория в листата - Владислав Панев.

Новият играч на политическата сцена "Прогресивна България" е с трима кандидати, получили подкрепа в два района. Румен Радев предпочете 25-и столичен район, с което освободи мястото си в Бургас. Иван Демерджиев избра Кърджали и така остави мандат в София, а Александър Пулев - Стара Загора, освобождавайки място в Шумен.

Още преди разпределението на мандатите и без да чакат крайния срок, от ГЕРБ обявиха как ще преразпределят силите. Лидерът на партията Бойко Борисов избира Пловдив и така освобождава място на втория в листата в София - Стефан Арсов. Томислав Дончев също отстъпва място в столицата на втория в листата - в случая председателят на 51-вия парламент Рая Назарян. Делян Добрев няма да е депутат от Хасково, а от 24 МИР-София и така ще освободи място за Георги Станков.

Водачът на ДПС Делян Пеевски очаквано е предпочел да влезе от бастиона на партията Кърджали и се отказа от мандата си в Благоевград. Димитър Аврамов и Халил Летифов избраха съответно Плевен и Смолян, като освободиха места за колегите си в Монтана и Разград.

Вчера ДПС на практика пренареди листите си с 19 отказа на кандидат-депутати да влязат в парламента. Така се освободиха места за приближени на Пеевски, които не успяват да се класират с гласове - Станислав Анастасов, Хамид Хамид и Байрам Байрам. "Късмет" обаче няма Йордан Цонев, тъй като и в двата града, където той води - Варна и Велико Търново, ДПС не печели мандат.

При "Възраждане" водачът Костадин Костадинов предпочете София и пропусна мандата във Варна. Също и заместникът му Цончо Ганев, който остави място в Бургас.

Поименният списък на новите депутати ще бъде оповестен от ЦИК в събота. Очаква се президентът Илиана Йотова да свика първо заседание на НС следващата седмица.