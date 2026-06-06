Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Асен Василев обвини Румен Радев в лъжа и в сглобка с ГЕРБ

Според него правителството осигурява постна пица за хората и мазнинки за олигарсите

Днес, 16:09
Асен Василев
БГНЕС
Асен Василев

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев нападна остро правителството на Румен Радев и го обвини в лъжа. Според него то хем се оплаква от тежко наследство, хем назначава хора, които от години са в управлението и би трябвало да са отговорни за него. Василев обвини "Прогресивна България", че влиза в склобка с ГЕРБ, срещу които уж се бори. И дадe конкретни примери в пост във "Фейсбук":

"Оплакванията на Румен Радев за „лошото наследство“ са абсолютно фалшиви. В текущото Министерство на финансите има сглобка между Радев и ГЕРБ. Росица Велкова беше финансов министър от август 2022 г. до юни 2023 г. След това беше върната в Министерството на финансите от Теменужка Петкова през януари 2025 г. като директор на дирекция „Държавни разходи“.

Людмила Петкова беше финансов министър от април 2024 г. до януари 2025 г. в кабинета „Главчев“. Едната завърши бюджетната 2024 година, а другата верифицира разходите за бюджетната 2025 година. Именно бюджетната 2024 година, с верифициран от Евростат 3% дефицит, отвори пътя на България към еврозоната. А ако има някакви скрити разходи към края на 2025 г. (както твърди Радев), то да повишиш директора на дирекция „Държавни разходи“ в заместник-министър е най-малкото странно.

Препоръчвам на Румен Радев и Гълъб Донев да спрат с лъжите и да се захванат за работа, ако могат.

Това не е изолиран случай. Сглобка между Радев и ГЕРБ има и в енергетиката. Там новата министърка също е заварила „лошо наследство“, което очевидно сама е оставила, тъй като е единственият несменяем заместник-министър от 2021 г. насам.

Връщането на Иванка Динева, която беше отстранена по времето на кабинета „Денков“ след много тежка борба, говори за сглобка между Радев и ГЕРБ и в здравеопазването.

За службите дори няма да отварям дума. Радев блокира и Кирил Петков, и Николай Денков, когато се опитаха да променят ръководството на ДАНС. Сега Деньо Денев услужливо предложи за назначение избраника на Радев, преди да си тръгне.

Радев има пълно мнозинство, така че сглобката между Радев и ГЕРБ е по желание, а не по необходимост. Вече започва да става ясно, че през целия период от 2021 г. насам Радев (и неговите служебни правителства) и ГЕРБ са работили за блокиране на реформите, защото мислят по един и същи начин: постна пица (извинявайте, капково напояване) за хората и „мазнинки“ (напояване с маркуча) за приближените до властта олигарси."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асен Василев, Румен Радев

Още новини по темата

Румен Радев регистрира партия "Прогресивна България"
05 Юни 2026

Шефът на ВВС: МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата!

02 Юни 2026

Консервативен американски медиен магнат похвали Радев
30 Май 2026

Слави Василев: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ
30 Май 2026

Кабинетът "Радев" внезапно изтегли доклада за армията
30 Май 2026

ЕК отваря процедура по прекомерен дефицит срещу България
29 Май 2026

Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна

27 Май 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Премиерът и Бойко Борисов се срещнаха с високопоставен служител на САЩ
25 Май 2026

Българското правителство не се впечатли от зверския обстрел на Русия срещу Украйна
24 Май 2026

Според Радев трибунал срещу Путин е възможен, само ако е пленен
22 Май 2026

Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
22 Май 2026

Радев превзе с блицкриг службите
21 Май 2026

Радев и Мерц размениха любезности и мъгляви обещания
18 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса