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Борисов и Василев се разминаха за президентска сглобка

400 души привлякла "Продължаваме промяната" след напускането на ДБ

12 Юли 2026Обновена
Асен Василев откри с добро настроение форума на ПП.
БГНЕС
Асен Василев откри с добро настроение форума на ПП.

Бойко Борисов нареди ГЕРБ сред "демократичните сили" и каза, че единствено те, чрез обединение зад обща президентска кандидатура, може да спрат настоящото еднолично управление. Асен Василев обаче отхвърля номинация с ГЕРБ. Такъв политически сюжет ни предложи денят. 

Борисов говори по темата в Ловеч, на среща с партийния актив. Според него следва да се обединят партиите около ЕНП и европейските либералите (ГЕРБ, СДС, формациите от бившата ПП-ДБ - бел. авт.). "Това може да стане с всеобщи усилия. Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно. Единствения шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура", каза лидерът на ГЕРБ.

Василев пък отхвърли варианта в разговор с журналисти, малко преди началото на общо събрание на ПП. Той каза, че се действа в сътрудничество с ДСБ, "Да, България" и граждански организации: "Очаквам, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, когото да подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани. Това са мажоритарни избори, не партийни", заяви Василев.

На общото събрание той отчете, че с 400 души се е увеличила членската маса на ПП след разпада на ПП-ДБ. Форумът се занимава с вътрешни въпроси на партията.  

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Ключови думи:

Продължаваме промяната, ПП, Асен Василев, ДСБ, президентски избори

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