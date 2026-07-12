Борисов и Василев се разминаха за президентска сглобка

Бойко Борисов нареди ГЕРБ сред "демократичните сили" и каза, че единствено те, чрез обединение зад обща президентска кандидатура, може да спрат настоящото еднолично управление. Асен Василев обаче отхвърля номинация с ГЕРБ. Такъв политически сюжет ни предложи денят.

Борисов говори по темата в Ловеч, на среща с партийния актив. Според него следва да се обединят партиите около ЕНП и европейските либералите (ГЕРБ, СДС, формациите от бившата ПП-ДБ - бел. авт.). "Това може да стане с всеобщи усилия. Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно. Единствения шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура", каза лидерът на ГЕРБ.

Василев пък отхвърли варианта в разговор с журналисти, малко преди началото на общо събрание на ПП. Той каза, че се действа в сътрудничество с ДСБ, "Да, България" и граждански организации: "Очаквам, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, когото да подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани. Това са мажоритарни избори, не партийни", заяви Василев.

На общото събрание той отчете, че с 400 души се е увеличила членската маса на ПП след разпада на ПП-ДБ. Форумът се занимава с вътрешни въпроси на партията.