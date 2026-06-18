НСО ще охранява депутати само след решение на парламента

Странно развитие претърпя разглежданият в пореден парламент казус дали Националната служба за охрана (НСО) да осигурява защита на депутати. Днес парламентарната комисия, която наблюдава специалните служби, обсъди четири пакета с промени в закона, в три от които се настояваше тази възможност да отпадне. Одобрен беше само един от тях, внесен от ПП, който предвижда решението за охраната да се взима на политическо ниво. Същественият момент беше, че представителите на НСО обявиха, че са против подобна промяна в модела, по който работят.

Важно е да се знае, че това е решение на комисията, с което пленарната зала не е длъжна да се съобрази.

Предисторията

В корена на цялата история беше охраната на лидера на Делян Пеевски, за когото политическите му противници настояваха, че се ползва с многобройна защита от НСО, МВР и дори антитерористичния отряд. Въпросът стана политически и многократно причини разпри, като в крайна сметка предното Народно събрание му остави държавната защита . Още в началото на управлението на ПБ обаче охраната му набързо беше свалена с решение на специализираната междуведомствена комисията, която преди му я беше назначила.

Предложението на ПП

Одобреният законопроект на ПП предвижда да се премахне възможността НСО да охранява народни представители, както и други лица, свързани с националната сигурност. Предвижда се обаче това да става по изключение, решение за което ще се взима от самото Народно събрание на закрито заседание.

На практика раздаването на държавна охрана става политическо решение, а няма да зависи от специализирана междуведомствена комисия, както е сега. От ПП обясняват в мотивите си, че така ще се "осигури по-високо равнище на демократична легитимност и парламентарен контрол върху ресурса на НСО", а не решението да се взема "по административна преценка".

От ДБ подкрепиха бившите си партньори, но съпредседателят на коалицията Атанас Атанасов заяви, че не смята за редно пленарната зала да взима подобно решение.

Какво не мина за момента

Комисията отхвърли законопроекта на ПБ, който връщаше задължението на НСО да осигурява специализиран транспорт на служители на президентската администрация, което беше отменено в предния парламент (това предложение получи подкрепата на НСО - бел.а.). За депутатската охрана в него се посочва, че ресорната парламентарна комисия мотивите и информацията, с които е предоставена защита.

Предложението на "Възраждане", което предвиждаше тотална забрана на държавната охрана, без изключения, не беше прието. Нито законопроектът на ДБ, който беше близък по смисъл на предложението на ПП, но включваше също и връщането на спецтранспорта за "Дондуков" 2.

Всъщност, причината трите законопроекта да паднат беше особеният състав на парламентарната комисия. Тя се сформира на паритетен принцип – иначе казано, всяка политическа формация има еднакъв брой представители. Освен това членовете на комисията от ГЕРБ отсъстваха от заседанието. Единственото предложение, което сполучи да събере достатъчно подкрепа, беше на ПП.

Становището на НСО

Службата определи отмяната на държавната охрана за депутати и други лица като неоснователно предложение. Според становището ѝ "предлаганите изменения съществено променят действащия модел за защита на конституционно значимите държавни функции и създават предпоставки за намаляване на ефективността на системата за сигурност, изградена в защита на държавните институции и националната сигурност". От службата поставят под съмнение способността на депутатите да взимат решения за възлагането на охрана.

Според лидера на ПП Асен Василев подобно отношение доказва, че НСО е "политическа служба". Той напомни за бързината, с която междуведомствената комисия, взимаща решения за охраната, е променила мнението си за това на кого се полага охрана в случая с Пеевски, без да има друг фактор за това, освен парламентарните избори, които ПБ спечели, а ГЕРБ и ДПС загубиха. Представителят на НСО – полковник Бойко Василев, кротко коментира, че в службата "разсъждавахме, доколкото е възможно, държавнически".

Бойко Миланов от ПБ, който оглавява парламентарната комисия, изтъкна, че държавата е възложила на депутатите да изпълняват управленски функции, и ако бъдат застрашени, това може да повлияе върху решенията, които взимат. По отношение на предложението на ПБ да се върне спецтранспорта Миланов заяви, че това засяга лица, които се намират в непосредствена близост до президента. И си спомни, че преди 20 години са правени сметки дали на държавния глава може да се осигурява самостоятелен транспорт и те са излезли по-високи, отколкото с колите на НСО.