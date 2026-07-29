Председателят на КС допусна отмяна на части от закона за бюджета

Ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на нормалното му функциониране, тогава Конституционният съд (КС) има основание да се произнесе, като обяви част от Закона за държавния бюджет за противоконституционна. Това заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова в интервю за "Новините на NOVA" във връзка със заявките на ГЕРБ и "Продължаваме промяната", че биха сезирали съда по отношение на приетия държавен бюджет за 2026 г.

Според нея това вече се е случвало, но не даде конкретни примери. През годините на няколко пъти е имало спорове по отношение на бюджета на съдебната власт и Висшия съдебен съвет, като действително е имало случаи на отмяна на части от закона за държавния бюджет. Това е ставало обикновено с аргумента, че е нарушен принципът на разделението на властите.

Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители, от президента, от Министерския съвет, от двете върховни съдилища, от главния прокурор, а в случаите, когато става въпрос за засягане на права и свободи на гражданите – и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет.

Панова се оплака и от орязването на бюджета на самия Конституционен съд. "Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерството на финансите, беше намалена значително, особено в частта за персонал. Направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители – тази година 20%, догодина 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетният размер на техните възнаграждения", обясни конституционният съдия.

През годините Конституционния съд е показвал, че умее да защитава собствените си финансови интереси. Така преди време конституционните съдии се включиха в тесния кръг от президент, вицепрезидент, премиери и председатели на Народното събрание, за които няма таван на пенсиите.

Панова изненадващо изрази становище и по отношение на мандата на Илияна Йотова, ако пак стане президент, при положение, че подобен казус може да стигне до самия КС. Тя каза, че изразява персонално мнение, според което Йотова в момента довършва чужд мандат и ако бъде избрана за президент, ще започне своя първи мандат.