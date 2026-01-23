Конституционният съд сложи точка на спора за еврото

Конституционният съд отклони искането на 51 депутати от "Възраждане", МЕЧ и "Величие" за установяване на противоконституционност на решението на парламента да не вземе решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на 12 май 2025 г.

Румен Радев искаше референдумът да отговори на въпроса: Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.? Депутатите искаха и КС да установи, че така поставеният от президента въпрос съответства на Конституцията и на ограниченията на закона за референдумите, както и на Договора за функциониране на ЕС.

Национален референдум може да се произвежда само по въпроси от компетентността на Народното събрание, се казва в определението на КС.

Още през 2024 г. КС се произнесе, че референдум за въвеждането на еврото е недопустим, тъй като това би било пренаписване на условията, установени с ратифициран от България договор за присъединяване към ЕС. И сега конституционните съдии напомнят за това и допълват, че решението, прието в резултат от произведен референдум, следва да бъде изпълнимо. Без това националният референдум не би могъл да изпълни своето предназначение - вотът на гражданите да бъде зачетен, произвеждайки правен ефект. "Обратният подход означава да се произвеждат референдуми по всякакви въпроси, включително такива, за които изначално е известно, че няма да породят пряко правно действие, а това може да доведе до използване на пряката демокрация за цели, противни на самата нея. С вота на гражданите не може да се спекулира чрез формирането на правно неоправдани очаквания", цитира КС и решение по друго конституционно дело - №8/2016 г.

Решението на Народното събрание да се произведе или да не се произведе искания от Радев референдум не може да породи ефект. "Поради това не е налице конституционен спор, който да бъде годен предмет на производство пред Конституционния съд", казват съдиите и приемат искането на депутатите в тази му част за недопустимо.

Колкото до питането на депутатите дали въпросът за референдума отговора на изискванията, КС казва, че няма основание за обсъждане.

Така КС отказва да разгледа по допустимост искането на "Възраждане", МЕЧ и "Величие".

Определението е прието единодушно, като със становище са подписали съдиите Янаки Стоилов и Сашо Пенов.

КАК СЕ СТИГНА ДО ТУК

Радев оповести искането си да се проведе референдум дали еврото да бъде прието през 2026 г. миналата година в Деня на Европа 9 май. Предложението му беше внесено в Народното събрание, но не беше разгледано от депутатите, като то беше отклонено с разпореждане от тогавашната председателка на НС Наталия Киселова.

Радев сезира КС, който през ноември м.г. постанови тълкувателно решение, в което прие, че председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява изискванията, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон. Така референдумът, предложен от президента, беше внесен за обсъждане и на 3 декември 2025 г. беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ, ДПС, БСП и ПП-ДБ. Това решение беше и атакувано "Възраждане", МЕЧ и "Величие".