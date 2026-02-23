Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Еврото драстично намали плащанията в брой

Банкоматите станаха депозитни "гишета" през декември, обяви БОРИКА

Днес, 06:36

И в България кешът неумолимо отстъпва на плащанията по електронен път. Дори в сектори като домашни ремонти, автосервизи, пазари банковите карти вече изместват парите в брой. Това показват данни на националния оператор за картови разплащания БОРИКА. Пред декември, най-натоварения месец от годината, през системите на БОРИКА са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо декември 2024 г., с общ обем от 3,4 млрд. евро (14% ръст).

Близо половината от всички плащания с карта през декември са направени в супермаркети и други търговски обекти. Средната стойност на едно плащане е била 21 евро, което означава, че картите все по-масово се ползват не само за едри скъпи покупки, но и за всекидневни стоки като хляб и мляко.  

Особено впечатляващи са числата при комуналните услуги - плащането на сметки за ток, вода, парно, газ и др. с карти се е увеличило с 64% като брой трансакции и с цели 113% като обща стойност. Все все по-често плащаме с карта и в лекарските кабинети и болниците. Увеличението е с 30% като стойност. 

На предно място по годишен ръст на плащанията с карти (с 24%), са и развлеченията – концерти, заведения, кино и т.н..

Плащанията на физически ПОС терминали в търговските обекти нарастват с 13% по брой и със 17% като обем (1.322 млрд. евро). Те формират 75% от броя и 39% от обема на всички картови операции. Средната стойност на една трансакция е 30.6 евро, което говори, че този канал обслужва основно ежедневното потребление, поясняват от "Борика". На второ място е виртуалният ПОС, тоест онлайн плащанията. Те нарастват с 14% по брой и с 16% по обем (426 млн. евро), като достигат 13% дял. Средната стойност на виртуална трансакция е 56.5 евро - почти двойно по-висока от физически ПОС, което показва, че този канал се използва предимно за по-обмислени и стойностни покупки – електроника, дрехи, подаръци, стоки за дома. 

В същото време тегленията на пари от банкомати намаляват - със 7% като брой и с 5% като обем (1.18 млрд. евро). Въпреки свиването делът им остава значителен - 35% от обема на картови трансакции. 

 

Декемврийският феномен

БОРИКА обръща внимание на важен феномен през декември, свързан с внасянето на кеш в банкомати. Депозирането на левове в банкомати е скочило с  34% като бройка и с цели 85% като обем - до 471 млн. евро.  Така през последния месеца на 2025 г.  делът на този тип трансакции е достигал 14% от общия обем, като е изпреварил онлайн плащанията.

На какво се дължи това?  Ето обясненията на картовия оператор.

Декември бе последният месец от годината и "навечерие" на официалното въвеждане на еврото. Много фирми и граждани решиха са вкарат свободните си левове в банкомати с депозитна функция, така че да бъдат автоматично обърнати в евро на 1 януари 2026 г.

Декември традиционно е месец на финансово приключване на годината. Като депозират оборотите си, търговски обекти, заведения и доставчици на услуги минимизират рискове от съхранение на пари в брой по време на празниците. Банкоматите с депозитна функция приемат пари по всяко време, нямат "почивни дни" и празници и всеки може да внесе пари, когато му е удобно и без да чака на опашка в банков  клон. Средната стойност на депозит е 846 евро – съществено по-висока отколкото при другите видове картови операции. 

С влизането на еврото все повече българи използват безналичните плащания, вкл. и за да си спестят ровенето  в портмонето и чудене точно ли е рестото. Освен това в първите дни и седмици с новата валута и двойното обращение на места търговците не бяха запасени с достатъчно евро и центове. Много магазини разумно бяха обзаведени с ПОС терминали, за да си спестят проблемите с двете валути и спорове с клиентите за сметките и за преизчисляването на рестото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дигитални плащания, Борика, България в еврозоната

Още новини по темата

Конституционният съд сложи точка на спора за еврото
23 Яну. 2026

В банките вече има тонове стотинки и метални левове
21 Яну. 2026

Как бизнесът посрещна еврото: най-честите затруднения и решения
15 Яну. 2026

Българите са изтеглили над 18 млн. евро от банкоматите за 2 дни
03 Яну. 2026

Шофьорите зареждат днес активно бензин заради спирането на ПОС терминалите

30 Дек. 2025

Кабинетът в оставка отчете над 3% ръст на икономиката
30 Дек. 2025

Истинското евро има смарагдовозелен елемент
27 Дек. 2025

Полицията зове да се внимава за мошеници с евро
27 Дек. 2025

Полицаи ще патрулират около банки и пощи заради еврото
25 Дек. 2025

Борисов иска да е на власт до 1 януари
10 Дек. 2025

МРРБ предупреди общините да подават финансови искания до 19 декември
05 Дек. 2025

Бюджетният скандал засенчи форума за еврото в София

04 Ноем. 2025

Такситата се притесниха от масови глоби след 8 август

17 Юли 2025

КЗП: Установени са сериозни нарушения при превалутиране в аптеките
13 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?