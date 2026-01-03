Българите са изтеглили над 18 млн. евро от банкоматите за 2 дни

Висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати отчита "Борика" за първите 48 часа от членството на България в еврозоната. В периода 1 - 2 януари през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 000 транзакции на ПОС терминали и банкомати на обща стойност близо 42 млн. евро, съобщиха от технологичната компания, осигуряваща националната платежна инфраструктура.

Безкасовите плащания доминират по брой, а банкоматните операции (тегления и депозити) - по стойност.

За първите 48 часа системата е обработила над 804 000 транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане. Тегленията на ATM са над 125 хиляди транзакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене. Депозитите на ATM са близо 3500 транзакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 транзакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.

Данните от първите 48 часа показват, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не "екстра", отбелязват от "Борика" и изтъкват, че при над 86 на сто дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.