Как бизнесът посрещна еврото: най-честите затруднения и решения

Това беше резултат от навременна подготовка, стриктен график и добро взаимодействие между държавните институции, банките, доставчиците на платежни услуги и технологичните оператори на инфраструктурата. Още в първите минути на 1 януари 2026 г. новата валута навлезе в реалния икономически живот чрез първите успешни транзакции и плащания в брой.

Банковите системи в страната преминаха безпроблемно към работа с евро още в първите часове на въвеждането на единната валута. Картовите разплащания, ПОС терминалите, онлайн банкирането и междубанковите преводи функционираха нормално, като всички левови сметки се превалутираха автоматично по официалния курс.

На този фон едно от по-съществените предизвикателства за търговците в първите дни от периода на двойно обращение е осигуряването на достатъчно наличности от евробанкноти и евромонети. В отделни случаи търговци връщат ресто в левове поради ограничени наличности евро, в рамките на допустимите изключения.

След присъединяването на България към еврозоната българският капиталов пазар вече оперира изцяло в единната европейска валута за всички борсово търгувани инструменти. Търговията в единната европейска валута на Българската фондова борса стартира успешно, като вече са видими и предимствата - значително опростени са процедурите при излизането на български компании на международните пазари, улеснен е и достъпът на чужди инвеститори към нашия капиталов пазар.

Паралелно с адаптацията на бизнеса е засилен и контролът от страна на държавните органи. В първите дни на януари съвместно НАП и КЗП извършват около 400 инспекции дневно в цялата страна за необосновано покачване на цените, като нарушения са установени в около 10% от случаите. Това показва, че по-голямата част от търговците спазват нормативните изисквания. Контролните органи правят проверки както по сигнали, така и планирано. Проверки се правят и за последващо сравнение на цените във времето и се налагат строги санкции при установени нарушения, като засиленият контрол ще продължи до края на задължителния период на двойно обозначение на цените - 8 август 2026 г.



